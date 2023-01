Pepe Mel compareció este viernes en rueda de prensa en la previa a la visita del Málaga CF al Eibar en Ipurúa. Es decir, contra el líder de LaLiga Smartbank en un campo en el que no ha perdido en toda la temporada. Sin embargo, y a pesar de lo difícil que está la clasificación, el técnico no duda en lo que hay que hacer sobre el terreno de juego: "El hecho de jugar contra el primero no significa nada. A Eibar vamos a ganar, no a cubrir el expediente".

Porque ese es el gran reto: sumar una victoria, ya que la permanencia vuelve a estar cuatro puntos por encima del Málaga CF. Pese a todo, la meta sigue siendo salir del descenso en enero. "Nosotros nos tenemos que poner objetivos y ser agresivos, no nos queda otra. Creo que hacemos más cosas que puntos llevamos. Si un equipo debió sacar contra el Tenerife los tres puntos fuimos nosotros. Tenemos Eibar, Sporting y Burgos en enero. Esos nueve puntos son los que nos tenemos que marcar como objetivo paras salir de la situación", confesó el técnico. Para ello, las grandes novedades en la convocatoria llegan por parte de las incorporaciones. A pesar de que no han contado con muchas sesiones de trabajo, Appiah y Lago Junior -junto a Delmás- estarán en Ipurúa el próximo domingo. Tres variantes más para la táctica del madrileño. "Permite mayor poder de actuación, diferentes opciones y nos aportan en el lateral derecho un futbolista con más llegada y ofensivo, y en los dos extremos gente de desborde, profundidad y llegada al área. Delmás, Lago y Appiah nos van a ayudar mucho", explicó. No obstante, el reto que tiene en mente Pepe Mel no es solo adaptar a los fichajes, sino también recuperar a la gente que viene de lesión o que está en baja forma. "Casi no he podido utilizar a Gallar. Lo mismo con otros jugadores como N'Diaye, Luis o Fran Sol, los tenemos que recuperar. Cuando un futbolista no saca el 100%, parte de culpa la tiene él y otra muy grande el entrenador. Voy a intentar en esta segunda vuelta que ofrezcan el nivel que sabemos que tienen". Uno de los nombres propios, por las bajas con las que cuenta en su posición, es N'Diaye. "Por desgracias ajenas o el fútbol, Alfred tiene todo el camino para demostrar que es el jugador que necesita el Málaga CF". Sin embargo, la confianza del técnico sigue siendo total: "Sé cómo piensa, sé que necesita estar bien físicamente, cuando tiene un problema no puede desplegar su fuerza por el campo. Lo conozco de Sevilla. El Eibar es su partido de referencia". Sin embargo, la mala noticia la confirmó Pepe Mel en rueda de prensa: Genaro, que no estará por sanción, pero tampoco se le espera de forma inmediata. "Se ha unido la quinta tarjeta y la molestia en el aductor. Parece que no va a ser demasiado, pero un mínimo de dos o tres semanas va a a tener. Estaba en un magnífico momento, por méritos propios en el equipo". No obstante, el primer paso para retomar el camino hacia la permanencia habrá que darlo este domingo. "Opciones las tenemos todas, igual que el Eibar. Queremos los tres puntos. Sabemos que Ipurúa no es sencillo, pero tampoco el Málaga CF. Ganarnos cuesta. El problema es que a nosotros ganar también. Competimos, no hay ningún equipo de la categoría que piense que ganarle al Málaga CF es sencillo", manifestó el entrenador blanquiazul.