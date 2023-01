Manolo Gaspar acompañó a Lago Junior, Julián Delmás y Arvin Appiah durante su presentación y fue preguntado por la actualidad blanquiazul en referencia al mercado de fichajes. El director deportivo blanquiazul señaló que están "tranquilos, con los deberes hecho", pero no descartó que "mientras esté el mercado abierto puede haber alguna incorporación o alguna salida". "Mi trabajo es mejorar el equipo con lo que podamos", añadió.

"Con las salidas de dos extremos, han llegado dos extremos. Son características diferentes, pero la cantidad es la misma. El mercado de invierno está para eso, para suplir lesiones y mejorar cosas". "Son jugadores que vienen a aportar nos juego exterior. Julián llega por la salida de Juanfran. Por las salidas y la lesión de Haitam teníamos esa necesidad, es lo que buscamos de ellos. Son jugadores de uno contra uno, verticalidad, pisar área rival, directos. Lago tiene polivalencia y mucho conocimiento del fútbol en Segunda. Appiah es más joven, fue una inversión grande del Almería, tiene las características que buscamos", dijo sobre las tres nuevas incorporaciones.

El dirigente paleño está sufriendo las duras críticas de la afición blanquiazul, que partido tras partido en casa piden su marcha. Manolo no siente "presión" y asegura estar "más fuerte que nunca". Lo afronto con profesionalidad e intentando hacer lo mejor para la entidad. Pienso en el presente y en el futuro. Teniendo la cabeza limpia para tomar decisiones. Pienso en aportar desde mi parcela todo lo posible para que los jugadores puedan rendir. No es bonita para nadie una situación así, ninguno lo pensamos en el inicio. Hay que poner el foco en mejorar. Más presión hubo en mi primer mercado, con 18 fichas y sin un duro. Ahora le toca hablar a los jugadores en el campo", explicó.

Preguntado en concreto por la situación de Lumor, Manolo Gaspar fue tajante: "La situación es clara, se fue de vacaciones y tenía unos deberes que hacer y no lo hizo en plazo. Se ha incorporado más tarde que los compañeros sin justificación. Se ha abierto un expediente y estamos en el plazo de alegaciones. Mientras tanto, es un jugador más. No está bien físicamente, tiene menos entrenos que los demás compañeros". Aún así prefiere centrarse en la unión de todos los estamentos del club. "Hago una valoración, con la situación de mierda que tenemos, preocuparnos ahora por Lumor... Esto nos lleva a pedir unión, estamos en una situación jodida. Todos tenemos que salir de esta con optimismo, ganas... He explicado su caso. Vino por una lesión de larga duración, estuvo dos semanas entrenando y le encajó al entrenador. Dimos el OK entre todos y el rendimiento es el que hemos visto hasta ahora. Y se suma lo de las navidades. Sus compañeros están por delante, cuando llegue a las mismas condiciones, será una herramienta más. Que un jugador llegue tarde, con el nivel de compromiso que tenemos, me fastidia mucho. Tendrá que entrenar el doble que los demás", aseveró.

Por última, fue preguntado por Dani Lorenzo, cuya cesión al AD Mérida se hizo oficial en la mañana de este jueves. "Es una operación mirando por el club. Tenemos gran confianza en él, es una decisión tomada entre todos. Queremos que Dani el año que viene venga para ser importante en el primer equipo. Iba a tener poco protagonismo, es una pena. El jugador se hace jugando. Se ha ido a competir a dos categorías más altas que nuestro filial. Queremos que vuelva con las piernas cargadas de minutos en una categoría fuerte. Tenemos muchas expectativas puestas en él", concluyó.