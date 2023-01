El Burgos vendrá a La Rosaleda dispuesto a hundir más en la tabla al Málaga CF. Julián Calero, entrenador del cuadro burgalés, destacó en su rueda de prensa previa al choque van «a tratar de ahondar en su herida».

«El Málaga no cumple los requisitos de un equipo que está abajo. Por circunstancias, no ha conseguido todavía enlazar dos victorias seguidas. Lo normal es que resurja y vaya hacia arriba. Lo que vamos a intentar es que no sea contra nosotros», aseguró.

El técnico del Burgos espera a un Málaga dolido y que vaya a buscar el choque desde el inicio. «No vamos a esperar a que nos golpeen y nos tiren a la lona. Nos tenemos que rebelar e ir a por ellos desde el principio», señaló.

El madrileño dijo que en las últimas semanas, el cuadro blanquiazul viene haciendo un grandísimo trabajo, sin suerte: «El otro día pierde con el Eibar tras firmar una segunda parte muy buena. Hace unos días tumbó en La Rosaleda al Alavés (1-0). Desde que está Pepe Mel, está haciendo muchísimas cosas bien. Tiene prácticamente dos jugadores por puesto, todos de grandísimo nivel. A veces, el fútbol es tramposo y te enreda y te mete donde no quieres. Es un león herido que en cualquier momento puede reventar y rugir. Para nosotros, sería la leche poder superar la barrera de los 40 puntos y situarnos en 41».

También tuvo palabras para Javi Pérez, jugador lesionado y que no podrá estar presente en el choque: «No vamos a dejar en la estocada a nadie. Todo el ánimo para el chico. Esperábamos poder contar con él a partir de este mes de enero. No se le puede reprochar nada».