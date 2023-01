Pepe Mel lo tiene claro: «El partido ante el Burgos es vital». El equipo blanquiazul se encuentra en una delicada situación, a 5 puntos de la permanencia, y es por eso que «desde que empezó el mes de enero están siendo finales» cada encuentro, según comentó el míster. También tuvo buenas palabras para el rival de este sábado, el Burgos CF: «Es un equipo de autor».

Partidos decisivos

«Desde que empezó el mes de enero están siendo finales, partidos en los que nos jugamos más de tres puntos y este no es diferente. Seríamos inconscientes si pensamos que es un partido más, tenemos que dar un paso hacia adelante. Pensamos que lo podemos hacer en el mes de enero y el partido próximo es el más importante porque ese el primero que vamos a jugar».

Confianza del club

«Cuando uno se dedica al fútbol profesionalmente lo sabe. Sé cómo es este trabajo, no veo desconfianza ni falta de apoyo. Tengo la suerte de que confíen en mí, están detrás empujando. Cuando uno firma un contrato como entrenador se sabe que hay caducidad. Del club solo noto cariño apoyo y fuerza».

Burgos CF

«Es difícil hacerle gol, debemos tener mucha paciencia y más acierto que hasta ahora. Es un equipo de autor, Julián lo está haciendo muy bien y los futbolistas se saben muy bien el libreto. La clasificación habla por sí sola, destaca por el conjunto, mérito del cuerpo técnico y la plantilla».

Trayectoria en el club

«Va a hacer cuatro meses, no pensaba que fuéramos a tardar tanto en salir de esta situación. Cuando me hice cargo del equipo, pensaba que a estas alturas el Málaga iba a tener la cabeza arriba y miraría con optimismo la tabla. Rendirse no ha sido una opción y el partido ante el Burgos es un partido vital».

Nombres propios

«Una de las formas de salir de esta situación es dando un paso adelante. Tengo que ayudar a Rubén Castro, a Fran Sol. Depende de mí. Hasta donde yo sé, Fran Sol no está en el mercado. No tengo noticias de que vaya a irse, creo que nos va a ayudar. Te hablo con sinceridad. Si fuese supersticioso, N’Diaye no jugaría nunca. Es un caso parecido al de Luis Muñoz, necesitan estar en plenitud para dar su mejor versión. Los dos han tenido una lesión que les ha obligado a parar y creo que van a conseguir volver a su mejor versión».

Alavés, referencia

«Es el reflejo que quiero para el encuentro del sábado. Ganamos 1-0, el equipo estuvo serio, dimos la cara y estuvimos en el partido».