Pepe Mel: "Solo los futbolistas pueden sacar al Málaga CF de esta situación"

Como casi cada partido, el Málaga CF volvió a merecer más este sábado ante el Burgos CF, que se llevó un punto en La Rosaleda, después de un 1-1 que deja a los castellanos más satisfechos que a un Málaga CF que sigue anclado en la zona de descenso.

Pepe Mel analizó así el partido contra el cuadro burgalés. "Hicimos unos buenos 60 minutos y luego nos pudieron los nervios y la precipitación. Hicimos lo más difícil, que es ponerte por delante del Burgos, y lo que no puede ser es que el rival nos haga un gol al contraataque en nuestro campo. Hay que tener más oficio ganando 1-0 en casa. No debemos cometer ese error. Luego nos pudieron la ansiedad y los nervios", explicó

Preguntado por si se ve capacitado para sacar al equipo de la zona de descenso, Mel fue tajante: "Me siento capacitado para sacar esto adelante. Queda mucha Liga, pero punto a punto es complicado. Confío en mi trabajo y en los jugadores que tengo. Espero cortar esta racha rápido. Lo intentamos de todas las formas posibles. Me voy a casa mal porque hemos perdido 2 puntos", dijo.

Mel es consciente de que la dinámica del equipo está afectando a los jugadores. "El equipo está en descenso y eso los futbolistas lo llevan en las piernas y en la cabeza. Pero no veo jugadores indolentes ni que bajen los brazos. Al contrario, lo intentan, lo que pasa es que no salen las cosas".

Respecto a esta situación crítica del equipo, el entrenador madrileño no quiso pronunciarse sobre si puede ser destituido en las próximas horas. "Mañana a las 10.30 horas trabajaré con el equipo... si el club no dice lo contrario. No vamos a bajar los brazos. Repito que los jugadores son los primeros interesados en que todo salga bien. No veo al equipo caído y eso es clave para seguir intentándolo. Pero es verdad que no ganamos. Solo los futbolistas pueden sacar al Málaga CF de esta situación".

Por último, el técnico malaguista se quejó de una jugada que pudo ser decisiva para la suerte del partido. "Ha habido un penalti a Ndiaye clamoroso. Lo hemos visto repetido. "Es una cosa que... no sé ni cómo explicarlo", finalizó.