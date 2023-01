A pesar del empate, el partido del Málaga CF dejó alguna buena noticia. Causó gran sensación en la segunda mitad contra el Eibar y confirmó en su primer partido en La Rosaleda que llega para salvar al equipo. Lago Junior debutó ante su nueva afición con gol, pero el ‘7’ blanquiazul es mucho más que un extremo con capacidad de convertir sus ocasiones. Se sacrifica en defensa como un zaguero más, es el que lidera las ofensivas, el que más corre, el que más aprieta... En poco más de una semana, el equipo ya le ha sacado rédito a su último fichaje invernal, incluso más que a alguno (o algunos) de los que llegaron en verano. Solo no basta. No va a poder hacerlo todo, pero sí que da algún hilo de esperanza para creer en la salvación.

El mejor del partido Lago Junior. Goleador (8) Debutó en La Rosaleda y marcó el único gol del Málaga CF. además, defendió, sudó la camiseta como pocos y lo entregó todo hasta ser cambiado. Rubén Yáñez. Contemplativo (6) No pudo hacer nada en el gol porque Bermejo la envió al palo más alejado. Estuvo seguro en las salidas por alto y aportó tranquilidad. Julián Delmás. Descolocado (3) Debutó como titular y le quitó al equipo más de lo que le dio. Estuvo lento en el repliegue, errático en los centros y fue un agujero atrás. Juande. Correcto (5) Pudo marcar un gol en los últimos minutos para ganar. A pesar de su buen partido en defensa, no llega al balón de Bermejo y sale en la foto. Esteban Burgos. Discreto (5) Estuvo mejor que en los últimos partidos. El equipo le necesita en la versión que prometía ser y no se le puede esperar más. Javi Jiménez. Fallón (2) No es la primera vez que el Málaga CF encaja un gol por un error suyo... ni tampoco va a ser la última. El problema es que nadie le compite el puesto. Alfred N’Diaye. Mejorado (5) No es el centrocampista de antes, pero tampoco fue el de Ipurúa. Le dio aire al equipo, tuvo grandes cortes y sigue con errores impropios. Aleix Febas. Mago (8) El ilerdense hizo uno de los mejores partidos de la temporada. Resolutivo, eficaz, indetectable... nadie le frenó. Solo las faltas. Inalcanzable. Pablo Chavarría. Cumplidor (6) Hizo su trabajo. Tuvo algunas buenas acciones y buscó conectar con algún balón colgado. Pepe Mel confía en su trabajo y el argentino responde. Fran Villalba. Conectado (7) Este Fran Villalba sí merece la pena. La libertad en zona de tres cuartos le hace responder y ofrece toda la calidad que tiene. Va cada vez a más. Rubén Castro. Perdido (4) Sufrió mucho por la altura de los centrales del Burgos. Se cayó a banda, intentó rematar algún centro, pero ni le encontraron ni fue su día. Desde el banquillo Álex Gallar (5): Fue el sustituto de Villalba y no estuvo a su altura. Conduce demasiado y abusa del balón. Luis Muñoz (4): Ralentizó todo lo que tocó. El capitán está fuera de lo que le tiene que dar un jugador como él. Appiah (5): Le faltó encarar, no estuvo acertado. Fran Sol (5): Lo intentó, pero no encontró nada. Loren (5): No entró demasiado en juego.