El Málaga CF mantiene su apuesta por Pepe Mel

"Este domingo a las 10.30 de la mañana dirigiré el entrenamiento... si el club no dice lo contrario". Eso dijo Pepe Mel el sábado tras el empate contra el Burgos y al final, nadie dijo lo contrario, por lo que Mel se puso al frente del Málaga CF en el entrenamiento matinal de este domingo. Sin embargo, es evidente el debate que se ha implantado en el entorno de Martiricos. ¿Puede el técnico madrileño sacar al equipo del descenso? Su respuesta en rueda de prensa fue contundente: "Sí, por supuesto" y el club, por el momento, mantiene su apuesta por el técnico.

La situación parece insostenible por la clasificación en LaLiga SmartBank. Pepe Mel llegó a la Costa del Sol tras la jornada 6 con el equipo en los puestos de descenso -3 puntos de 18 posibles-. Desde su llegada, el equipo no ha salido nunca de la zona de peligro. A pesar de la más que evidente mejora del equipo sobre el terreno de juego, de que hay un claro planteamiento futbolístico y de que han llegado varios jugadores para darle solución -o parte- a las carencias de la plantilla confeccionada en el mercado de verano.

Todo eso es una cuestión sobre la que hay poca discusión ahora que se cumplen cuatro meses de su llegada a Martiricos. Pero también es cierto que el técnico sigue sin dar con la tecla para devolver al Málaga CF a los puestos que otorgan la permanencia. En estos 18 partidos en los que el madrileño ha dirigido al conjunto blanquiazul, tan solo ha sumado 18 puntos, es decir, 1 por partido con un balance de 3 victorias, 9 empates y 6 derrotas.

¿Por qué? ¿Qué ocurre? Más allá de los errores que pueda haber cometido Mel a la hora de plantear un partido o de realizar los cambios, también es cierto que se ha encontrado con un rendimiento muy bajo por parte de algunos jugadores que deberían ser capitales en esta plantilla. Él mismo ha reconocido en ocasiones que también es su culpa, pero futbolistas como N'Diaye, Luis Muñoz, Esteban Burgos, Fran Sol e incluso Rubén Castro deberían dar infinitamente más.

Viendo con perspectiva el presente deportivo del equipo, la única noticia "positiva" es que la permanencia sigue estando a cuatro puntos. A pesar de esos 9 empates y 6 derrotas, de que los errores individuales han lastrado muchos resultados del equipo y del bloqueo mental que sufren los jugadores. "En el fútbol, cuatro puntos no es nada cuando queda tanto", comentó confiado el míster en rueda de prensa.

"Han jugado casi todos los jugadores. Si echas la vista atrás y haces recuento de los goles que hemos encajado, y cómo han sido... es para volverte loco", analizó tras el empate. No obstante, no quiere dar la sensación de que su trabajo esté hecho en Málaga: "Los futbolistas trabajan, hacen todo lo que pueden. Yo no veo al equipo caído. Eso sí que sería la primera señal de que el entrenador sobra". Por lo que confía en que aún puede darle al club lo que necesita, al menos, deportivamente.

La pregunta está en el ambiente: ¿Está Pepe Mel capacitado para sacar al Málaga CF del descenso? "Sí, por supuesto que sí". El madrileño lo tiene claro. La afición está dividida, aunque es verdad que todavía no ha sido el técnico el principal centro de las críticas Por lo pronto, Mel sigue trabajando y piensa ya en el Sporting-Málaga del próximo fin de semana. ¿Dirigirá al conjunto blanquiazul en El Molinón? Parece seguro que sí. José Alberto López, Natxo González, Pablo Guede y Pepe Mel, van cuatro entrenadores en 12 meses. ¿Será solo culpa del banquillo?...