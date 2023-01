Un año del 0-5 contra el Ibiza que le costó el puesto a José Alberto

El 24 de enero puede pasar inadvertido para mucha gente en Málaga, pero lo cierto es que es un día «señalado» en Martiricos. No tanto por lo que ocurrió justo esa fecha en 2022, sino más bien por todo lo que ha sucedido desde entonces en todos los estamentos del Málaga CF. Y es que este martes se cumplen 365 días del cese de José Alberto López como técnico del banquillo blanquiazul y del inicio de un año «horribilis» en Martiricos.

El equipo comenzó la temporada 21/22 casi de manera idílica, codeándose con los puestos de play off hasta que llegó la pésima racha como local. Sin embargo, el culmen de todo fue el que acabó con el técnico asturiano: el 0-5 ante la UD Ibiza en La Rosaleda. Pitos, pañuelos y multitud de cánticos acabaron en uno de los episodios más grises de la historia reciente del club.

Desde entonces, el rumbo ha estado totalmente desorientado. Llegó Natxo López y estuvo poco más de dos meses, aterrizó Pablo Guede y el equipo se salvó por demérito de los rivales. Sin embargo, cuando todo hacía pensar que era posible remontar el vuelo, el avión no ha hecho más que caer en picado. 3 de 18 puntos posibles para el argentino y un nuevo entrenador como Pepe Mel que no ha sabido dar con la tecla.

Aleix Febas, Rubén Castro, Esteban Burgos, Álex Gallar, Fran Villalba, la recuperación de Luis Muñoz... el Málaga CF lo tenía todo para estar, por lo menos, a mitad de tabla. Todo como por ejemplo el sexto límite salarial más alto de la categoría. No obstante, tan buenos son esos futbolistas como evidentes los errores en la dirección deportiva liderada por Manolo Gaspar a la hora de confeccionar la plantilla.

El reflejo de lo que ha sido este último año para el Málaga CF es evidente. Tan solo han ganado ¡¡3 partidos!! ante su afición en La Rosaleda en los últimos 365 días. Prácticamente, han pasado todos los equipos de LaLiga SmartBank por la Costa del Sol y el equipo solo ha conseguido vencer en un año a Lugo, Ponferradina y Alavés.

En definitiva, 365 días de martirio para una afición que sigue empujando y peleando para devolver al equipo donde le corresponde. «El Málaga CF no puede luchar por la permanencia. No puede ser lo que ha pasado este año. Ese no es el objetivo» fueron palabras de Manolo Gaspar en junio de 2022. Un año para el olvido... y lo que parece que queda.