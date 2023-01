Pepe Mel tuvo la oportunidad de despedirse en sala de prensa tras anunciarse su destitución en la misma mañana de este miércoles. Arropado por Manolo Gaspar, Francisco Martín Aguilar y los capitanes de la plantilla, y con la notoria ausencia de José María Muñoz, administrador judicial, por motivos ajenos al club, el técnico madrileño quiso ser lo más elegante posible en su última comparecencia, aunque no pudo ocultar su sorpresa, porque hasta esta misma mañana no se le comunicó la decisión, pese a la reunión que se mantuvo este martes: "Tenía dos entrevistas programadas hoy. La conclusión que saqué ayer es que iba a estar en Gijón. Lo importante es que la decisión sea acertada, que el equipo gane en Gijón. Esta entidad merece estar en lo más alto".

Menaje de despedida

"Dar las gracias al club, a todos los trabajadores. Nos hemos sentido queridos, respetados, ayudados. No tenemos pegas que decir en estos cuatro meses. Es un día difícil, es un momento amargo. Vienes con ilusión a una ciudad, un momento difícil, convencido de que lo vas a a hacer bien y los resultados van a acompañar. Es la ley del fútbol. Agradecimiento a jugadores, gente de oficina, nos han ayudado. El fútbol es así. Tengo el honor de haber estado como entrenador en el Málaga. Creo que hemos trabajado bien, el fútbol tiene esa pizca de suerte. El primer día con el Villarreal tenía que haber cambiado todo. Espero que Pellicer consiga el objetivo. Son cuatro puntos, se consigue con un buen trabajo. Lo que pido a la gente es que apoye. Los futbolistas son los que lo van a hacer, en verano Dios dirá. Gracias a todos por el respeto personal, creo que queréis lo mejor para el Málaga".

Estado de ánimo

"Jodido, estoy más acostumbrado a que las cosas me salgan. Fastidiado por el cariño que le tengo ya al club, tengo el resquemor de no haberlo conseguido. No sé si hago bien en decirlo, en lo personal estoy en un momento difícil por algo que no tiene nada que ver con el fútbol"

¿Cuándo se le comunica?

"Esta mañana. La idea que yo tenía ayer es venir hoy (miércoles) a entrenar, sin más matiz".

Apoyo de la afición

"Siento que me acogieron muy bien, me han tratado muy bien. La sensación que tengo es que es una afición señora, entiende el mensaje de los jugadores. Ellos lo saben. La afición va a estar con ellos hasta el último segundo del último partido".

Relación con Manolo Gaspar

"Quiero dejar una cosa clara, mi relación con Manolo es excelente. El único resquemor que tengo es que acabamos de fichar tres futbolistas, el mercado sigue abierto, no voy a tener la posibilidad de intentarlo con la gente nueva. Esperaba tener la posibilidad. Es fútbol".

Pospartido frente al Burgos

"Lo que yo tenía el otro día era una mala noticia en lo personal, unido a que el equipo no terminaba de hacer las cosas, se junta todo. Soy persona. Los entrenadores tenemos que sentarnos al acabar el partido, con las pulsaciones a 1.000. Pensé que se iba a sacar, creo en los futbolistas y en el vestuario que hay. Creo que la segunda vuelta va a ser diferente, se va a conseguir esa pizca de suerte. Estoy convencido, ahora será con otro entrenador. El Málaga en verano va a seguir en el fútbol profesional".

Relación con el administrador judicial

"Ha estado conmigo quien quiere estar. Están los futbolistas, los compañeros. Y Manolo. La sensación que yo tenía es que me la jugaba contra Asturias (Sporting y Oviedo). Ayer me reuní... hasta esta mañana tenía esa sensación".

¿Entiende su destitución?

"Esto va de resultados. Hemos avanzado un puesto, pero no terminamos de salir. Es normal que las cabezas se giren hacia el entrenador. No tengo pegas con los futbolistas, aquí están los capitanes. Un entrenador está para tomar decisiones. No es un tema personal, es colectivo. El entrenador es el primer interesado en que las cosas vayan bien. No me quiero ir pensando mal de nadie. Sé cómo se maneja esto".

Reunión del martes

"Hoy he venido a entrenar. No puedo decir nada más".

Mercado abierto

"Tanto Manolo como su gente y yo hemos tenido todo abierto. El fútbol es así. El Málaga hace lo que cree mejor, cuando firmamos a futbolistas es porque pensamos que mejora. Mientras el mercado está abierto, el Málaga está abierto a mejorar la plantilla".