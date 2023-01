Sergio Pellicer, presentado en La Rosaleda. La segunda etapa del técnico castellonense al frente del banquillo blanquiazul arranca este domingo en El Molinón y el míster tiene claro que el Málaga tiene que ser "de los mejores en estas 18 jornadas" para cumplir con el objetivo para el que se le ha fichado. Acompañado de Manolo Gaspar y, esta vez sí, con José María Muñoz presente en la sala, el de Nules respondió a todas las cuestiones de los medios en una larga comparecencia donde tuvo tiempo de hablar del pasado, presente y de los pasos a seguir ahora para sacar esta compleja situación adelante

Diferencias con la anterior etapa

"El club ha dado pasos hacia adelante a nivel económico, deportivo... Estamos en -4. La otra vez pudimos salir desde la unión. Es una responsabilidad la situación en la que estamos. Tenemos herramientas y una plantilla buena, antiguamente teníamos que usar menos fichas, jugadores del filial. Estamos a -4 de buscar un ascenso. Es lo que tienen que pensar mis jugadores".

Vestuario

"Cuando en un equipo pasa esa situación, tenemos que aprovechar y mejorar el trabajo anterior. Pablo Guede y Pepe Mel han comentado que hay un grupo unido, en el sentido de trabajo. Los jugadores están sufriendo. Ellos son los protagonistas. Es cierto. Siempre tiene que ser de puertas hacia dentro. Se va Pepe, entra otro entrenador, hay vínculos... Los jugadores tienen que tener personalidad. Cuanto antes tengamos esa mentalidad va a ser mucho mejor. Las palabras ya no están para ilusionar, que hable el verde. Tengo un análisis de toda la categoría, voy viajando. Tengo que aprovechar las cosas positivas que he visto. Cuando los resultados no funcionan, hay algo. Tengo que tomar las mejores decisiones. Cada uno tenemos un sello. Me conocen, saben la idea que podemos tener. La plantilla no es la misma, no puedes ir contra la plantilla. En esta categoría hay que tener un estilo eficaz, práctico. El que ha sido buen jugador toda su vida, no se pierde de la noche a la mañana".

Cambios en año y medio para volver

"Si estuviéramos bien, Pellicer no estaría aquí. Yo vengo del barro, soy de la casa. Lo que te digo es información, no continué en el Málaga por un tema personal. Si uno no está bien, da igual la conexión con el equipo. Fue una decisión a nivel personal, este club me lo ha dado todo. En esta vida tiene uno unas situaciones y decidí en ese momento. Hay aspectos personales y profesionales. Ahora estaba con el bicho dentro, esperando. Estaba mirando lo mejor para encontrar le mejor proyecto, ahora mismo tengo una fuerza enorme. Mejor club que el Málaga, imposible".

Estreno en El Molinón

"Tenemos que preparar el siguiente partido. Hemos hecho trabajo de partido, no podemos ir contra la plantilla. Hay que tener conceptos muy claros de atacar y defender, el tema de las transiciones. Tenemos que ser un equipo cohesionado. Ahora puedo ser injusto, acabo de llegar. Lo que vean mis ojos en el entrenamiento y acertar en las mejores decisiones, ahí está el hacer mejor a los jugadores. Todos saben que pueden dar mucho más, tienen calidad y lo han demostrado en años anteriores. Muchas veces depende de la mentalidad, el hambre. El entrenador tiene que sacar rendimiento. A nivel mental, le pones otra camisa a estos jugadores y no estamos en esa situación. El Málaga pesa. Tenemos que encontrar ese click. Tenemos que ser de los mejores en estas 18 jornadas".

Conversaciones con el club

"Tengo muy buena relación, soy uno más de la casa. Mantengo relación y saben mi situación. Vi en directo el Levante-Málaga, pude ver a Manolo y a José María. Siempre me he mantenido en un segundo plano. El entrenador tiene que estar para las cosas importantes, siempre he intentado mantener ese perfil. El miércoles firmamos el contrato, pero he tenido comunicación constante".

Contacto con los jugadores

"Ellos saben mi funcionamiento, he hablado con los capitanes y ahora hablaré individualmente con los jugadores. Darles confianza, ser exigente. Si sacamos las discrepancias, perdemos todos. Tenemos que ir todos de la mano. He hablado algo con ellos en el entrenamiento, voy a hablar con todos. Hay que darles cariño. Tenemos mucha responsabilidad. Hay que llevarlos por el camino correcto. Tenemos que buscar el sentimiento colectivo".

"Me interesa los que van a jugar el domingo. Me centro en los jugadores, tenemos que hacerlos mejores para competir y sacar los resultados que deseamos".

Público en las gradas

"Solo pude disfrutar cinco partidos con público y llegó la pandemia. Recuerdo el día del Zaragoza, perdimos pero hicimos un buen partido. Había mucha conexión. Tenemos que sacar esa fuerza oculta de La Rosaleda. Pero somos nosotros. La afición está sufriendo muchísimo. Tenemos que intentar emocionar. Sabemos que vamos a sufrir, vamos a convivir con ello. Tenemos que darle a la afición, transmitir, respetar nuestro trabajo. Nunca le vamos a devolver todo lo que nos dan. Solo podemos homenajearlos dando lo máximo. Esto se saca con trabajo, esfuerzo y tomar decisiones inteligentes. No les puedo ilusionar a nivel de palabras, pero quiero ilusionar y transmitir viendo un equipo valiente, que sepa a lo que juegue. Esto va de resultados".

Reto personal

"Es un reto para todos. Siempre buscamos protagonistas, tengo una responsabilidad muy grande. El entrenador siempre tiene tres partidos, rueda de prensa, el partido, postpartido... Os pido la ayuda de todos. Aquí no hay salvadores, ni héroes ni villanos. Los jugadores son los que van a salir al campo. La afición sufre. Le estamos dando margen a los rivales. Tenemos que aceptar la crítica, nos tiene que hacer mejores, es así. Que la afición ayude a los jugadores. No voy a permitir que nadie se salga. Entrenar, competir a lo máximo. El sacrificio y el trabajo lo vamos a dar, hay un sentimiento por parte de todos. Quedan 18 partidos y vamos a pelear".

Poco margen para el debut

"Tenemos que ser eficaces y prácticos. No tenemos que buscar excusas, el tiempo es el que hay. Tenemos que tener muy claros tres o cuatro conceptos. Quiero empezar de cero, aprovechar el trabajo de Pepe Mel, lo que me pueda ayudar. Vamos a trabajar por grupos, controlar las cargas, el estrés emocional. El equipo está cerca, tenemos que manejar esa diferencia. Nos vamos a enfrentar a un rival que lo estaba pasando mal, el otro día consiguió una victoria. Tenemos que acercarnos a esos equipos".

Zona baja de la tabla

"Va a depender de los cinco que estamos implicados abajo. Queda mucho. Podemos tirar de hemeroteca, equipos de primera vuelta en play off y luego entrar en dinámica negativa. Tenemos que ser de los seis mejores, si lo hacemos, estaremos cerca. Va a depender de los cinco equipos que estamos descolgados".

Goles a favor y en contra

"Me preocupan las dos situaciones, hay que buscar un equilibrio. El primer año nos salvamos faltando poco y Munir fue el Zamora. Este equipo tiene un perfil de jugadores que antes no teníamos, con gol. No tenemos que creer en la suerte. Hay que llegar a portería rival en mejores condiciones, saber dónde están los espacios, las transiciones, el balón parado... Hay que buscar el equilibrio en todas las facetas".

Titulares y suplentes

"Esto no va por DNI. Va por no tener miedo, lo que te transmitan los jugadores en el día a día, lo que vean mis ojos. Tomar las mejores decisiones. Un minuto es lo mismo que 90 cuando participen. Los equipos que encajan más en las segundas partes, están abajo. La plantilla tiene que ser consciente".

Líderes de la plantilla

"Todos tienen que ser importantes. Sería un grave error, individualizar con alguien. Los jugadores van a saber lo que quiero de ellos, me he encontrado un grupo abierto a ello. Me he encontrado con grupos más difíciles de gestionar. Aquí no hay egos. Lo importante es sacar la situación. Vamos a intentar que a nivel colectivo puedan rendir. Vamos a intentar buscar esos pequeños detalles".