Así será el Málaga CF de Pellicer

Málaga CF y Sergio Pellicer, un binomio que se conoce a la perfección, que se rompió hace año y medio y que ahora vuelve a unirse en busca de un único objetivo: mantener al club en el fútbol profesional. La entidad de Martiricos ha recurrido de nuevo al castellonense porque sabe sobradamente lo que puede aportar y cree que su forma de hacer las cosas es justamente lo que necesita el equipo para mantenerse en LaLiga SmartBank. El de Nules tiene la difícil tarea de implantar a los blanquiazules un sello parecido al que tuvo su anterior Málaga, una escuadra compacta, que basó su éxito en una solidez defensiva que le llevó a rascar muchos puntos y salvarse pese a su escaso acierto goleador.

Cambios de esquema

Si algo demostró Pellicer en su anterior periplo en el banquillo del primer equipo es que no se obceca con una sola idea ni un esquema fijo de juego. A su Málaga se le vio como un equipo sólido atrás tanto con defensa de tres centrales como con cuatro atrás. Pero hay algo que el técnico ya quiso dejar claro en su presentación: «Cada uno tenemos un sello. Me conocen, saben la idea que podemos tener. La plantilla no es la misma, no puedes ir contra la plantilla. En esta categoría hay que tener un estilo eficaz, práctico». Y eso es lo que se puede esperar del Málaga a partir de ahora, un equipo serio atrás, compacto, capaz de crecer en los partidos a partir de asegurar su portería y encajar pocos goles. Pellicer cuenta con una ventaja con respecto a hace dos años, un aumento de calidad en los jugadores que tienen que decidir los partidos en el área contraria.

Su vieja guardia

Otro de los retos para Pellicer será recuperar la mejor versión de jugadores que en su primera etapa en el banquillo mostraron un nivel muy superior al actual. Es el caso, por ejemplo, de Luis Muñoz, pieza fundamental hace dos campañas y que ahora no está rindiendo como se esperaba tras su lesión. También Ramón y Juande hicieron sus mejores encuentros con Pellicer en el banquillo. Tres pilares que el Málaga necesita para sacar su delicada situación adelante. Otros como Escassi, Jozabed y Chavarría ya fueron importantes en el primer Málaga del entrenador de Nules.

Primer once

La primera alineación de Sergio Pellicer vendrá condicionada por bajas importante. Alberto Escassi, Genaro Rodríguez, Pablo Chavarría y Julián Delmás -fichaje invernal- causarán baja por lesión, y además Fran Villalba no podrá estar por cláusulas en el contrato de cesión con el Sporting. Así las cosas, no parece probable que el míster opte por un cambio en la portería tras las buenas actuaciones de Rubén Yáñez. En defensa, Esteban Burgos y Juande seguirán en el once de la zaga, con Ramalho y Javi Jiménez de laterales. No hay muchas más opciones, salvo que Pellicer ya sorprenda con algún canterano. Por delante, seguirá N’Diaye y Ramón, ya de vuelta, tiene opciones de entrar. Febas parece indiscutible en la medular. Los extremos serán para Lago Junior y en el otro costado hay opciones tanto para Appiah como Álex Gallar. Y arriba no hay dudas, Rubén Castro.