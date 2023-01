La nueva era Pellicer comienza con empate sin goles. Un punto de partida desde el que crecer, pero insuficiente a nivel clasificatorio. El míster tocó teclas diferentes, sorprendió con la alineación y es cierto que se vio a un equipo más compacto y sufriendo menos en defensa, pero en el otro área apenas fue capaz de generar un par de ocasiones. Por tanto, reparto de puntos justo, que deja a los blanquiazules a cuatro puntos de la permanencia, a expensas de lo que haga este lunes la Ponferradina en Zaragoza.

Sorpresas en el primer once de Sergio Pellicer. Jugadores hasta ahora indiscutibles como Rubén Castro o Aleix Febas se quedaban en el banquillo. El castellonense apostó por una alineación con Yáñez en portería, Bustinza de lateral derecho, Ramalho y Burgos de centrales y Javi Jiménez de lateral izquierdo;un fuerte trivote con N’Diaye, Luis Muñoz y Jozabed; bandas para Lago Junior y Gallar y Fran Sol en punta.

El primer susto para los blanquiazules llegó a los cinco minutos de partido. Pedro Díaz soltó un duro zapatazo que hizo trabajar a Yáñez. Repelió el meta el disparo con muchas dificultades. En el área contrario, Lago Junior tuvo la primera para el Málaga. Le llegó el balón en el punto de penalti, chutó al primer toque y su intento rebotó en un zaguero asturiano.

El partido estaba igualado, ningún equipo conseguía imponer su ritmo. El conjunto malagueño tenía que tener cuidado con las contras, porque los de Miguel Ángel Ramírez salían rápido cada vez que podían. De nuevo Pedro Díaz amenazaba la puerta blanquiazul. Otro disparo potente desde lejos se estrelló en el palo.

El choque no estaba deparando demasiadas maravillas. Ambos equipos iban con mucha cautela, intentando buscar portería contraria pero sin descubrirse demasiado atrás. Así, se llegó al descanso con el mismo marcador con el que empezó el partido.

Marcador intacto

El dominio territorial fue de los locales en los primeros minutos del segundo tiempo, pero la primera ocasión de peligro fue para los de Pellicer. Zapatazo lejano de Luis Muñoz que puso en muchos aprietos a Cuéllar. Justo antes de eso, Pellicer había realizado sus primeros cambios: Rubén Castro y Aleix Febas entraban por Fran Sol y Álex Gallar. Replicaba Miguel Ángel Ramírez dando entrada a Djuka y Otero.

No pasaban demasiadas cosas en el partido, por el momento las defensas ganaban a los ataques. La sensación de peligro subió tras la entrada de Rubén Castro. Primero el canario soltó un cañonazo que desvió Cuéllar y luego el canario la cruzó demasiado en otra oportunidad. También el Sporting ganaba en ‘gol’ con la entrada de Djuka. En una jugada personal, a punto estuvo el serbio de hacer el 1-0. Su tiro se marchó rozando el palo de la portería de Rubén Yáñez.

Avanzaba el partido y el marcador seguía sin moverse. Pellicer agotaba los cambios dando entrada a Appiah y Ramón, ya en el minuto 90, más por cansancio de Lago Junior y Jozabed que por cambiar el plan en los últimos minutos. Pero las ocasiones no llegaron en los minutos finales, en ninguna de las dos áreas, para desesperación del público presente en El Molinón y de miles de malaguistas que veían el partido desde el televisor.

El punto logrado por el Málaga no es suficiente para recortar distancias con la permanencia, pero al menos sirve para coger algo de moral de cara al próximo en encuentro, este viernes frente al Real Oviedo en La Rosaleda. Ahí ya no sirve otra cosa que no sea ganar. Ni imagen ni mejora ni nada. Hay que ganar.