El nuevo entrenador malaguista, Sergio Pellicer, ha reconocido que el objetivo en este momento es poder sumar de tres en tres. No obstante, el empate cosechado en su debut lo dará por bueno si el viernes se gana en La Rosaleda: "Este punto lo tenemos que hacer fuerte en casa. Una cosa es el resultado y otra el análisis, sabiendo de dónde venimos".

"He visto cosas muy positivas, como mantener la puerta a cero. Pero los rivales saben la ansiedad con la que nosotros jugamos. Tenemos que encontrar el equilibrio. Estos partidos pueden caer de tu lado, o los puedes perder", ha expresado tras la conclusión del duelo. Reconocía que ha faltado un poco para poder conseguir la victoria, aunque también el Sporting ha tenido sus opciones.

Con 0-0 como resultado, para Pellicer se trata de un tanteo justo. "En la situación en la que estamos tenemos que buscar cosas positivas. Y darle a los jugadores herramientas para poder sumar". Preguntado por la no titularidad de dos de los pilares de la plantilla, el preparador ha alegado: "Cuanto tienes una plantilla en esta situación tienes que buscar los momentos en todo. Rubén y Febas son dos jugadores muy importantes. En el caso del primero, Málaga hacía años que no tenía un delantero de este perfil. Todos se merecían jugar, cuando hay cambio de entrenador. He querido lanzar un mensaje de unión. Necesitamos a todos los futbolistas", ha afirmado.

Acerca de las posibles protestas de la afición

El entrenador castellonense ha incidido en las ganas y el afán de sus pupilos, en que todos buscan agradar cuando hay un relevo en el principal inquilino del banquillo. "Vamos a mejorar desde la base, desde la portería a cero", sostiene. Y respecto a las posibles protestas que puedan escucharse el próximo viernes ante el Oviedo, en La Rosaleda, Pellicer ha reconocido que a la gente no se le puede "prometer nada. Soy de la casa. Esto no se saca con corazón, sino con buenas decisiones, exigiéndonos el máximo".

Y le pide a los aficionados que acompañen a su equipo en estos 17 partidos. "Les prometo trabajo y máxima exigencia. Les pido que vayan al campo y que nosotros seamos los que intentemos poder acercarnos, darles un poquito de lo mucho que nos dan. Quedan muchos puntos. Empezamos de cero y este lunes vamos a entrenar ya en Mareo para preparar el partido del viernes", insiste.

Una de las ventajas expuestas por el nuevo técnico malaguista, respecto a su anterior etapa en el club, al frente del primer equipo, es el "nivel de la plantilla". Ha alegado que no es la misma situación que hace dos temporadas. "Es difícil poder repetir alineación. Ahora hay una plantilla amplia y tenemos jugadores lesionados que tenemos que recuperar. Vamos a buscar el día a día, la competitividad. Y en cada partido vamos a preparar un plan. Para mí es más importante la foto final que la inicial", finalizó respecto a los que puedan ser o no titulares en cada duelo.

Su último mensaje ha ido dirigido a quienes puedan hacer un plante el próximo viernes: "Les digo que sin ellos somos más débiles y que los rivales se frotan las manos". Y se pone como ejemplo el apoyo que en El Molinón ha recibido la plantilla y de manera muy explícita Álex Gallar, de padre torroxeño, con más de medio centenar de aficionados de la Peña Malaguista de Torrox que han volado este fin de semana desde la Costa del Sol para arropar al Málaga CF.