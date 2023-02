El punto y final a la etapa de Manolo Gaspar en la dirección deportiva blanquiazul llegó este miércoles con una comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda. Con retraso con respecto a lo programado en un inicio, y arropado por miembros de todos los estamentos del club -la plantilla al completo, cuerpo técnico, directiva, miembros de La Cueva y trabajadores de otros departamentos-, el dirigente paleño anunció lo que era un secreto a voces, su salida de la entidad de Martiricos: "Llega el momento de decir adiós y que el Málaga pueda ilusionarse mirando al futuro".

A pesar de que la historia de Gaspar al frente de la dirección deportiva ya ha finalizado, el exjugador blanquiazul le tocó también hacer balance de lo que ha dado de sí su último mercado, que terminó en la noche del martes con el fichaje frustrado de Tete Morente: "Surgió la oportunidad de Tete, hice mi trabajo, negocié con las partes. Llegamos a un acuerdo, tarde. Todo se precipita, quisimos hacer la operación y ahí depende de mucha gente. Redactar contratos, control financiero... El Elche andaba en otra operación, quizás para ellos era prioridad. Se dilató en el tiempo. Son cosas que pasan. Era una oportunidad de mercado".

Antes de las preguntas de los medios, Manolo Gaspar leyó una carta para no dejarse nada en el tintero el día de su despedida: "En esta semana he estado pensando mucho en mi etapa en el filial de Málaga. Legamos al fútbol profesional y nuestras carreras se aceleraron. El futbol profesional está marcado por las expectativas. Fui quemando etapas. A veces no cumplía mis expectativas y a veces era el club el que necesitaba un lateral derecho mejor. Queda el reconocimiento mutuo. He pensado mucho sobre lo que tenía que decir hoy. Soy el máximo responsable de la parcela deportiva y es lo que hay. Siempre me ha pesado la responsabilidad, a veces me convencieron desde el club, y así lo hice. El club piensa que es el momento de separar nuestros caminos. Hasta hoy no he parado de pensar un minuto en mi trabajo. Llega el momento de decir adiós y que el Málaga pueda ilusionarse mirando al futuro. Momento para el que me suceda pueda planificar los siguientes mercados y asentar las bases deportivas. Asumo mi responsabilidad, mis aciertos y mis errores".

"Me gustaría dejar claro que desde el primer día hasta el último he sido yo, fiel, honesto y comprometido. Y sobre todo, leal. Tres años sin tregua, de montaña rusa. He visto a salir a muchos compañeros de manera injusta, pero necesaria para el club. También he visto nacer a este club de nuevo y tener que reinventarse cada año en un contexto complicado, con una administración judicial. Esta vez he podido despedirme. Desde que llegó al club en infantiles lo hago sin reproches. Agradecido por una oportunidad que en otra situación no hubiese tenido. Citar a todos los trabajadores es imposible, para mí venir a trabajar en los días difíciles ha sido muy fácil. Han sido muchos días y noches luchando. Os quiero dar las gracias a todos. Ha sido un honor y un privilegio poder representar al Málaga. He intentado ser el mejor director deportivo posible. Pido perdón si no he estado a la altura. Os pido que os unáis todos con el equipo, en vosotros está el camino. Por último, a mi familia. Gracias. Solo ellos saben lo que he pasado y lo que siento. Tengo un hijo de cuatro años que no lo he visto, me he dedicado de forma exclusiva al Málaga, lo he desatendido. Desearle fuerza y suerte a los que lleguen al club en las próximas fechas. Cuando me recupere volveré a La Rosaleda. Os quiero un montón", prosiguió.

Tras despedirse entre lágrimas, la rueda de prensa continuó con el turno de preguntas.

Futuro de La Cueva

"Salgo del club. Era necesario. La Cueva era antes de que yo llegara, son trabajadores del club y el club decidirá lo que tiene que hacer. La Cueva no es mía, salgo yo".

Cuándo toma la decisión

"Cuando sale Pablo Guede, lo tenía clarísimo. Hablé como José María, como dos hombres, dos profesionales. Lo tenía claro aunque se hubiese logrado el ascenso".

¿Por qué siguió?

"Estuvo con un entrenador que me transmitía una fuerza y una seguridad que me hizo soñar. Hicimos una planificación para lo que nosotros pensamos en ese momento. La más trabajada, sin duda. Pensada al detalle. Pero es fútbol y no se puede controlar. A veces cuando más trabajas, en el fútbol puede no haber resultados. "Me reúno con el club y me pide que continúe. Se me traslada la confianza. Que haga el mercado. Se lo digo al club cuando creo que es necesario que haya otra cara. El fútbol es ilusionarse y que le cuenten las cosas. Yo he contado siempre la verdad, y eso quema. Ahora tienen que venir caras nuevas, y hay que ir con ellos a muerte. El club ahora sí piensa que tengo que salir".

Escudo del club

"Estamos en esta situación por los resultados deportivos. Me he quemado mucho. He sido la voz, la imagen, el que ficha. Eso quema. Estaba todo centrado en mi persona. Deseo que mejore el ambiente, por eso se hace. Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado. Esto es el fútbol, hay que asumirlo con la responsabilidad que uno tiene".

Errores en el cargo

"Cuando tienes que hacer una plantilla cada año, lo normal es equivocarte. En el mercado no íbamos con fuerza. Este año sí, el año que viene en Segunda División vamos a tener una base de jugadores. Hay muchos errores. Los míos, son míos. ¿Si miro atrás haría otras cosas? Viéndolo ahora sí. Volvería a tomar las mismas en el momento. Cuando tomas decisiones te equivocas. Se toman decisiones convencido de que van a salir. He cometido errores, ninguno a conciencia, lógicamente".

Críticas y pintadas a su persona

"Estamos en una sociedad en la que difamar tiene más credibilidad que lo que dice una persona. Uno cuelga una cosita y hay 20 tontitos que dicen lo mismo. Eso es basura. Yo lo entiendo todo, esto es fútbol. Tenía que ponerle el pecho a las balas, y se me pidió así".

Valoración del mercado

"El mercado empezó como queríamos. Hicimos cinco operaciones rápidas. Que los jugadores vinieran pronto. Lo afrontamos con la intención de mejorar. Estábamos contentos, creíamos que era lo necesario. A última hora siempre surgen oportunidades".

Caso Tete Morente

"Aquí no hay un culpable. Hay control financiero, TMS, clubes, redacción de contrato... No es un huevo que se echa a freír. Se da por hecho y no había ni contratos redactados. Había un acuerdo, intención por las dos partes de hacerlo. Cuando se crean esas expectativas, era un lujo para nosotros... Teníamos límite para hacerlo. Hicimos todo lo posible".

Limite salarial

"Teníamos justo para hacer la operación de Tete. Mi trabajo era reforzar el equipo con mejores soluciones. Siempre se pueden mejorar las plantillas, pero hay que mirar el contexto, posición, de dónde viene, si quiere venir... No he encontrado ninguno mejor que los que tenemos. Las debilidades que tenía la plantilla las cubrimos al inicio del mercado, y están aquí".

¿Satisfecho con la plantilla?

"Lo de Lumor lo expliqué. Vino para que lo viéramos, Pepe me pidió que lo inscribiera y se hizo. Después los jugadores se ponen y se quitan del puesto. Eso es el fútbol. Lumor ha jugado al alto nivel y aquí debuta como extremo. Si Javi está mejor, juega Javi. Pellicer está contento, que es lo que me deja tranquilo. El lateral derecho no lo iba a tocar. En el izquierdo, hubiera hablado con Pellicer si hubiera alguna opción que mejorara".

Mensaje a la plantilla

"Ya se lo he dicho a ellos. Sigo pensando que es una gran plantilla. A veces... es fútbol. Lo están dando todo. Son un buen grupo y les veo con muchas ganas. Lo que he hablado con ellos, permitidme que quede entre nosotros".

Pepe Mel

"Cuando hay cambio de entrenador, es por los resultados. Con Pablo tuvimos menos paciencia. Pepe lo entiende así también. La conversación con Pepe fue muy franca. Los tiempos no fueron los adecuados, pero a veces hay factores que aceleran o frenan las cosas. Pensamos que era lo mejor en ese momento. Cesar a un entrenador es una putada, significa que las cosas no están saliendo".

Contrato de Sergio Pellicer hasta 2024

"En las negociaciones a veces tienes la fuerza o no. La confianza en Pellicer es al 200%. Pellicer va a ser el entrenador, a no ser que venga otro y diga que no. Tendrá que decidir quien sea, pero Sergio tiene contrato. Más trabajador y con idea de club no lo hay".

Decisión de la que se arrepiente

"Echar a José Alberto, la peor decisión posible".

Ofertas por jugadores

"Han llegado propuestas por jugadores. Si encima debilito el equipo, me tengo que ir a Honolulu. Ningún jugador ha pedido salir del Málaga. Fran Sol tenía una oferta importante y quería quedarse aquí. Si hubiese habido alguna beneficiosa económicamente la hubiésemos visto con otros ojos".

Cabeza de turco

"No, para nada. José María siempre está ahí. Si le pido que esté lo está. No hay nada entre los dos".

Decepcionado con algún jugador

"Lo que me ha decepcionado ya está fuera. Los demás, no. Después hay momentos de forma, de partido... son personas. No estamos donde yo creía, 100%".

Formas de despedirse

"El final duele. No tengo ganas de venir. Voy a seguir al Málaga, esta es mi vida. Llevo 7 años seguidos sin ir a comer a casa. Hasta que mi hijo no me pida venir, lo veré por la tele. Me aguantará mi mujer. Me duele la forma de despedirme, no la merezco".

Operaciones con agencias

"Han dicho que he robado. Algún día alguien denunciará. Promoesport me representó a mí. Desde que he llegado han ayudado al Málaga. Ha habido operaciones que ni han cobrado. Tienen un abanico muy amplio. Podrían hacer un recuento de los jugadores que hay de esa empresa y la proporción. El que quiera que me investigue y me denuncie".

Salvación

"100%, no tengo dudas. Estoy convencido. Si hay un equipo que lo tiene todo, es el Málaga. Estamos en las mejores manos posibles".