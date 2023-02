En medio de todas las noticias extradeportivas que giran en torno al Málaga CF, el técnico Sergio Pellicer compareció en sala de prensa en la previa al partido de este viernes contra el Real Oviedo. El mensaje está muy claro: "Tenemos un compromiso con nuestra gente, no les podemos pedir absolutamente nada. Necesito a toda la grada animación y a la afición porque son el corazón de La Rosaleda".

¿Qué tiene que hacer el conjunto blanquiazul para ganar? "Hay que buscar el orden. A partir de ahí, saber que tenemos que generar. Esto es un juego, se pueden dar circunstancias, pero tenemos que tener claras las bases. Los rivales saben que en los partidos largos nos desprotegemos. En nuestro estadio tenemos que ser agresivos, mirar puerta y ser solidarios en defensa. Gestionar las emociones y la toma de decisiones", explicó el entrenador.

Más allá de la importancia de los tres puntos, la gran noticia será la ausencia de Manolo Gaspar, destituido este miércoles. "El futbol tiene esto y han sucedido circunstancias en los resultados. Manolo tiene nuestro total apoyo. La plantilla tiene un compromiso total con él", explicó Pellicer sobre el exdirector deportivo. Eso sí, añadió un matiz muy importante: "Para mí fue una equivocación decir que estaba la plantilla para ascender. No, hay plantillas para pelear por lo máximo. Cuando hay estos resultados, pasa algo. Decir que estamos aquí por mala suerte sería engañarnos".

No obstante, será un partido especial para el castellonense. Apenas pudo disfrutar de la afición en su primera etapa y ahora vuelve a La Rosaleda en lo que define que será "un sueño". "Estamos con muchísima ilusión y responsabilidad. Hay que saber que estamos en nuestro estadio. Necesitamos conectar con la afición, que vengan porque estamos preparados para esta batalla de resistencia a nivel mental, técnico-tactica y física".

Nombres propios

Pellicer no podrá contar con N'Diaye, quien cumplirá sanción por ciclo de tarjetas amarillas. El que sí vuelve es Fran Villalba. "Entrenó hoy Delmás. Escassi, Genaro y Chavarría en principio no van a estar. Mañana vamos a intentar ajustar. Los que estamos, a dar lo máximo. Hemos trabajo varios planes. Ahora puedo tener la idea de un equipo, pero dependiendo de la última sesión cambiamos". En cuanto a Appiah, comentó que están "haciendo entrenamientos específicos porque no estaba compitiendo".

Las grandes novedades en la alineación de Gijón fueron Febas y Rubén Castro. ¿Estarán este viernes? "Son muy importantes, están dando el rendimiento. Prefiero la calidad del trabajo a la cantidad. Tenemos una plantilla para que estén activos todos. El otro día no participaron porque era el plan de partido. Decidí iniciar con otro perfil de jugadores. Mañana habrá cambios seguramente", adelantó el técnico.

Lo que es seguro es que el partido es vital para recortar la distancia con el descenso. Sergio Pellicer no duda en ningún momento y mantiene firme la confianza: "De esta liga de 5, hay que ganar partidos para enganchar a otros. Podemos ser de los equipos que pueden enlazar resultados positivos, que es muy difícil en esta categoría".