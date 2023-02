El Málaga CF deberá estar muy pendiente a lo que ocurra esta tarde en El Toralín. Tras la derrota de este viernes frente al Real Oviedo en La Rosaleda, los blanquiazules verán cómo la distancia con los puestos de permanencia crecerá, solo falta saber cuánto. En función del resultado con el que termine el Ponferradina-Racing, los de Pellicer terminarán la jornada a 5 o 7 puntos de la salvación.

La derrota ha dejado al Málaga con los mismos 22 puntos que tenía la inicio de la jornada, y ahora tendrá que ver qué son capaces de hacer sus predecesores en la tabla, Ponfe y Racing, ambos con 26 puntos.

El duelo de este domingo entre la SD Ponferradina y el Racing de Santander, a pesar de que quedan por delante muchas jornadas y de que ninguno de sus protagonistas quiera considerarlo una final, puede marcar la trayectoria de ambos y del club blanquiazul en su objetivo por la permanencia, que marcan ahora mismo los santanderinos con 26 puntos, los mismos que tienen los bercianos.

De hecho, nadie esconde que en juego estarán siete puntos, los tres que pueden conseguir en caso de victoria y que se le restan a su vez a un rival directo y el añadido del ‘average’ particular entre ambos, después de que en la primera vuelta en El Sardinero el duelo se saldara con tablas (1-1).

«No es una final, quedan 16 partidos en juego después. Es muy importante y lo tenemos claro porque es un rival directo y si sumamos nosotros, ellos no, pero tampoco nos tenemos que volver locos. Pase lo que pase el Racing no estará ni salvado ni descendido», resumió el técnico verdiblanco, José Alberto.