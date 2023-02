Kike Pérez, presentado ante los medios como nuevo director general del Málaga CF. El nuevo dirigente blanquiazul ha aterrizado esta semana en el club y en la mañana de este jueves tuvo su primera comparecencia pública, que quiso comenzar dando las gracias "a todos por estar aquí". "Para mí es un honor inmenso formar parte de este grandísimo club. La ilusión de venir se ha multiplicado por 10, el club lo tiene todo. Tengo el pleno convencimiento de que lo vamos a sacar adelante con unidad y trabajo. Vengo a poner ese grano de arena para salir adelante entre todos", explicó.

El nuevo director general del Málaga CF dejó titulares interesantes, como que será él el que asuma las funciones de director deportivo mientras encuentran al sustituto de Manolo Gaspar o que la plantilla está cerrada y no se plantean acudir en estos momentos al mercado de jugadores libres.

Conocimiento del club

"Desde el primer momento no dudé en venir al Málaga CF. Llevo 24 horas trabajando en el club, he visto los partidos, pero he estado en el Cádiz hasta el pasado lunes. Desde fuera sería osado decir que tengo un conocimiento exhaustivo. Al llevar tantos en el fútbol, hay que entender cómo es cada club, en eso estoy. Todo el mundo está ilusionado y motivado con mi llegada, me han ayudado a acelerar mi conocimiento".

Figura en el club

"Vengo a desempeñar las funciones de una dirección general, la gestión integral de todas las áreas. Veo gente muy formada, profesional, con mucha ilusión y capacitada. Vengo a poner mi grano de arena en todas las áreas. Ayudar para mejorar".

Toma de decisiones

"No necesito auditoría externa. Siempre he trabajado en clubes de fútbol, es mi cuarto club. Sé el trabajo que hace desde la última persona del club hasta el primero. No necesito que nadie me explique las horas que mete un utillero o un fisio. Sé perfectamente, he pasado por todos los puestos, he dedicado mi vida al fútbol. Sé lo que tengo que hacer y lo que tiene que hacer cada uno. Lo iré viendo poco a poco, ahora mismo prima otro tipo de situaciones".

Director deportivo

"Estamos en la búsqueda, provisionalmente haré yo las funciones de director deportivo. Capote seguirá en la secretaría técnica. La prioridad es el partido del fin de semana. Es un proceso en el que ya estamos e intentaremos acelerarlo lo máximo posible".

Motivos para venir al Málaga

"Esa pregunta me la hizo mi padre. Yo tenía mi vida hecha en Cádiz. Soy una persona natural, sentí que era mi sitio. ¿Es una osadía? Para mí no. Lo afronto con responsabilidad. José María me ha dado confianza, he visto una persona comprometida con el club. Esa confianza que tengo en mí mismo es la que quiero transmitir. Pido a la gente que deje de ver la clasificación, nos tenemos que centrar en el partido del fin de semana. Estoy convencido de que vamos a salir de ahí, si no no hubiera venido".

Contrato

"No tengo ninguna cláusula de salida. Si José María estima que mi trabajo no es el correcto, me iría del Málaga. Tengo pleno convencimiento de que es un grandísimo club y lo vamos a sacar adelante. Sé la situación. La he vivido en otros clubes".

Organigrama

"Llego a la dirección general, de ahí dependerán todas las áreas. Gestionar el día a día, las pequeñas cosas que van surgiendo, que son muchas. En decisiones estratégicas o drásticas se las tengo que decir a José María, tiene que velar por el control final. Quiero lo mejor para el Málaga, trabajaremos en equipo. Iremos tirando para adelante.

Funes

"José María me lo había comentado previamente, era consciente. Es una decisión acertada. Las dos temporadas anteriores hizo play off, ahora va quinto. Dar continuidad para mí es una decisión acertada".

Duda, ¿director deportivo?

"Acabo de llegar, es una cosa que hablamos. Nos llegan muchos ofrecimientos. No hemos llegado a ese punto. Los de la casa siempre son buena opción, y más jugadores emblemáticos".

Objetivos a corto plazo

"El objetivo es el día a día. No me marco objetivos a largo plazo, nos lo tenemos que marcar todos de mejorar cada día, estar centrados en detectar lo que puede pasar en el tema deportivo para salir cuanto antes de ahí. No hay escenarios, para lo malo en la vida siempre hay tiempo. Estamos con más vida que nunca. He encontrado un club mas unido de lo que imaginaba. Con muchas ganas. El objetivo es que salga el resultado, no tengo la fórmula mágica pero sí la experiencia. El 80% son cosas que pasan en otros clubes, puedo ayudar a que salga todo bien".

Decisiones deportivas previas

"José María me lo comunicó. Son cosas que tienes que aceptar, no tienes elemento de valor para decidir. Se tomó la decisión. El entrenador es un hombre de la casa, ya he estado con él. Estoy encantado con él. Hay una plantilla suficientemente capacitada para sacar la situación adelante. La plantilla está cerrada. No tomé parte en las decisiones. Por deferencia se me comunicó, la relación es buena desde el principio. Yo estaba con mucha ilusión por venir, es síntoma de confianza desde el inicio".

Viaje a Albacete

""Me he reuní con los futbolistas en el vestuario, viajaré con el equipo a Albacete".

Contactos con LaLiga

"He sido miembro de equipos profesionales desde hace 20 años. No me ha llamado nadie de LaLiga para felicitarme ni nada por el estilo".

Herramientas para mejorar

"Una de las herramientas básicas es ser una familia, ayudarnos entre todos. Es extrapolable a todos. Las herramientas que utilizas en el día a día es preocuparte de mejorar. Para mí siempre ha sido una obsesión, ser un club. Todo nace de la unidad. Como en una familia, hay momentos buenos y malos. Me he encontrado eso y voy a potenciarlo aún más.

Decisiones a corto plazo

"No es en lo que estoy. Desde fuera se ve un club que la temporada pasada quedó en el puesto 18 y tiene el límite salarial número 6. Eso es gestión de club, en Segunda División, el 75% es la clasificación. Si ha sido capaz de ser el puesto seis, es porque hay un gran gestión de negocios, abonados... Si pasamos del puesto 18 al 6, hay una gestión tremenda. Desde fuera te das cuenta. La posición es básica. El Málaga ha sido gestionado bien en todas las áreas. El input de gestión es muy bueno, maravilloso, excelente. Por eso ahora mismo no se me pasa por la cabeza hacer ningún cambio".

Rendimiento deportivo

"El fútbol es muy complicado, entiendo a la afición, que es maravillosa. El viernes pude vivirlo in situ. Es una pasión tremenda para la ciudad y la provincia. Hay temporadas que se complican. De inicio crees que puedes estar en una posición, pero no empiezas ganando, y eso es lo que tienes la Segunda División. Te vas metiendo ahí abajo y pequeños detalles te van marcando y no sales de ahí. Hay que trabajar entre todos para que lo deportivo salga adelante".