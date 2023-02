El Albacete no pierde como local desde hace cuatro meses

El Málaga CF, segundo peor visitante de LaLiga SmartBank, afronta este domingo su particular utopía: ganar lejos de La Rosaleda. Ya es una obligación, la tabla clasificatoria no permite otro resultado y habrá que derrotar en esta ocasión a un Albacete que ha rozado la excelencia como local y especialmente en los últimos cuatro meses. Tal es el estado de forma de los manchegos en el Carlos Belmonte que no pierden ante su afición desde el pasado mes de noviembre.

El último visitante que fue capaz de conquistarles los tres puntos fue aquel Levante imparable con un resultado de 2-3, lo que también indica hay que estar acertado de cara a puerta para sacar un triunfo. Desde aquel 6 de noviembre de 2022 han sido múltiples los equipos que se han tenido que marchar de Albacete sin lograr esa ansiada victoria. La misma que buscará el conjunto de Sergio Pellicer con la obligación más absoluta. El Málaga CF no estará solo en el Carlos Belmonte Racing (2-1), Real Zaragoza (0-0), UD Ibiza (4-0), Leganés (1-0) y Lugo (2-0) han sido las últimas víctimas del equipo del técnico gallego. Es más, otros conjuntos de la parte más alta de Segunda División como Burgos (0-0) o Andorra (1-1) tampoco han sacado grandes resultados del Carlos Belmonte. En esta última racha que han logrado como locales, la clave es evidente: tan solo han encajado 1 gol en 5 partidos. Solo el conjunto santanderino fue capaz de batir a la defensa y al guardameta Bernabé. Ninguno de los otros cuatro alcanzó a enviar el balón hasta el fondo de la red. Precisamente, los de Martiricos son uno de los peores equipos de LaLiga SmartBank en materia goleadora. Por lo que una continuación del trabajo de los de Albés pondrá otra vez a los delanteros blanquiazules en un nuevo infierno. La defensa, un quebradero de cabeza para Pellicer en Albacete A todo esto hay que añadir la propia situación del Málaga CF. Es cierto que ganar como visitante en Segunda División es realmente complicado. Pero es que para recordar la última victoria blanquiazul lejos de La Rosaleda hay que remontarse hasta el mes de agosto con ese 1-3 en Anduva, aún con Pablo Guede, que devolvió la ilusión después de los fiascos protagonizados ante el Burgos (1-0) y Las Palmas (0-4). Por delante queda un partido muy complicado. El Albacete ha hecho del Carlos Belmonte un fortín y el Málaga CF se llena de miedos cuando juega lejos de Martiricos. El equipo de Sergio Pellicer habrá trabajado mucho en ese aspecto porque no han marcado ni un solo gol desde el relevo en el banquillo. Así que los objetivos están claros y las necesidades son más que evidentes.