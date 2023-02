Albacete 3-2 Málaga CF: De la ilusión a la tragedia

¡Qué impotencia! ¡Qué rabia! Lo tuvo en la mano el Málaga CF. Sin embargo, una protesta reiterada incomprensible de Luis Muñoz dejó a los suyos con 10, cuando el Málaga CF ganaba 1-2, los cambios empeoraron el rendimiento y el Albacete tuvo tiempo para remontar y sentenciar (3-2) a un herido que camina hacia la UCI. Creer con la situación tal y como está es difícil, pero es el propio conjunto blanquiazul el que acaba con cualquier esperanza. Lago Junior y Fran Sol permitieron que nos ilusionásemos, e Higinio, Fuster y Dubasin obraron la tragedia.

Las sensaciones fueron mejores. Por lo pronto, Sergio Pellicer le dio un giro de 180 grados a la alineación con la entrada de Andrés Caro, Cristian -como lateral- y Loren. Precisamente, los dos primeros no habían tenido hasta ahora protagonismo con el castellonense. No obstante, de sensaciones no se vive y el Málaga CF esta vez perdió por méritos propios: fue un jugador suyo el que se autoexpulsó, fue la defensa la que no se presentó al campo y fue el equipo el que se quedó sin opciones.

El partido ya comenzó de la peor manera posible. Manu Fuster golpeó el balón hacia delante sin apenas peligro -aparente-, pero cayó en Higinio y llegó la primera tragedia. Andrés Caro falló en el cuerpo a cuerpo y el delantero rival sentenció con un disparo que rebotó en el palo. ¡¡Minuto 4... y 1-0!! Y todo pudo ser incluso peor porque Maikel Mesa pudo sentenciar el encuentro con una vaselina que se marchó por alto solo unos instantes después. Cada acción ofensiva manchega era una ocasión de peligro. La defensa estuvo totalmente impasible. Sin fuerza alguna, sin acierto a la hora de despejar... un drama para un equipo de Pellicer.

Sin embargo, esta vez hubo buenas noticias parea el Málaga CF. Sí, sí, para el Málaga CF. La puso Cristian y Lago Junior, junto a una ciudad entera, cabeceó para marcar el primer gol de la 'era Pellicer' (1-1). Solo 15 minutos de partido. Y es que si en algo ha trabajado el técnico blanquiazul ha sido en el balón parado. Otra vez Cristian, con su zurda de oro, colgó el balón para que Fran Sol adelantara al fin a los suyos (1-2). ¿Desde cuándo no se veía una remontada del Málaga CF? Esta, por lo pronto, llegó en el mejor momento.

Ahora bien, cuando comenzaban a sonreír los más de 300 aficionados de Martiricos que acudieron al Carlos Belmonte, Luis Muñoz decidió dejar a su equipo con 10 jugadores tras una protesta insensata e innecesaria, sobre todo para un capitán como él. Con más de 50 minutos por delante, condenados a jugar con uno menos.. No aprendió demasiado de la roja del otro día de Esteban Burgos.

A partir de ahí, el objetivo estaba claro: proteger de cualquier forma el resultado. El partido había pasado por múltiples estados: miedo, reacción y creer que se podía ganar. Con uno menos, solo quedaba rezar para que el tiempo pasara lo más rápido posible. Ahí el conjunto blanquiazul no se supo maneja. Manu Fuster hizo una gran jugada y nada más arrancar la segunda parte equilibró el marcador (2-2).

Tragedia

Resistir con uno menos ante un equipo como el Albacete, que ataca con tal nivel de calidad, es pedir mucho. Y frenar a Fuster, con una defensa tan endeble, un milagro. El valenciano hizo otra vez delirar al Málaga CF con un pase entre líneas para Riki, que remató con un desvío de Rubén Yáñez, pero Dubasin, con la portería vacía, no falló y le dio a los de Martiricos el golpe definitivo (3-2). Intención había, ahora tenía que responder el estado anímico.

Los cambios no tuvieron el efecto esperado, no ayudaron nada. El equipo ya bajó los brazos, deambuló por el césped del Carlos Belmonte sin pena alguna. Nada pareció levantarlos, fue un auténtico drama ya. Es más, la defensa intentó frenar al Albacete con los ojos. Solo el linier detuvo a Higinio para que no marcara otro gol. El equipo ya estaba partido. Lo único ya era confiar en que el Albacete no hiciera más daño.

Rubén Yáñez frenó algunas y Delmás impidió lo que parecía el 4-2, en un final del partido en el que el Málaga CF ya no tuvo arrestos para buscar el milagro. En definitiva, otro desastre. Otro choque que se escapa, a pesar de esos más de 300 aficionados blanquiazules ayudando desde la grada, y otra jornada tirada a la basura.