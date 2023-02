La bomba ha estallado entre la plantilla del Málaga CF y la afición. Más de 300 personas se desplazaron para apoyar al equipo de Martiricos en un partido esencial como era el de este domingo en el Carlos Belmonte. Sin embargo, no solo acabó con victoria del Albacete, sino que terminó con un enfrentamiento entre los jugadores y el público costasoleño presente en las gradas del estadio manchego. La paz, por lo pronto, ha desaparecido de Martiricos y solo los resultados la devolverán. De momento, visto lo visto, se presenta una semana complicada en el entorno de la primera plantilla blanquiazul.

Las quejas de la afición, evidentemente, no son solo por lo visto este domingo en el Carlos Belmonte. La actitud de los blanquiazules en el último tercio del encuentro, cuando solo un gol les separaba del empate, acabó con la paciencia de todos, por mucho que el equipo estuviera con uno menos sobe el césped. Terminado el encuentro y tras el resultado en contra, los jugadores se acercaron a la zona del graderío ocupado por los malaguistas. Según se ha viralizado en Twitter por un vídeo de Carlos Pardo, hubo en ese momento pocas buenas palabras hacia los jugadores, que tampoco evitaron el enfrentamiento.

Lo que acaba de pasar es de risa, se han encarado con la afición



Manolo reina se ha encarado después con toda la afición. pic.twitter.com/vAJ9HnCSAp — bad_charly_🎙 (@caarlosspardoo) 12 de febrero de 2023

El público allí presente increpó con multitud de insultos a la plantilla, que se deberían, por otro lado, haber evitado porque no conducen a nada bueno. Algunos jugadores se mantuvieron por detrás de la línea de banda recibiendo con dignidad los improperios de los malaguistas desplazados a Albacete, pero Alfred N'Diaye sí que se encaró contra el público con no demasiadas buenas formas e increpando también a todas esas personas que madrugaron para ir hasta Albacete. Además, Genaro también tuvo palabras hacia la afición. Bustinza y Pellicer sacaron de allí a los protagonistas. El último que se quedó enzarzado en una discusión fue Manolo Reina, que a pesar de su veteranía ejerció de todo, menos de un futbolista experto y curtido en mil batallas.

Es más, tal y como se ve en este otro vídeo en las redes, es el propio técnico blanquiazul el que acaba pidiendo perdón con sus manos a la grada por lo mostrado sobre el césped.

Pensáis que esto ayuda??

Si están hundidos y no creo que quieran descender por más que no logren ganar un partido.



Si van a dar la cara y disculparse, lo que menos ayuda es oír ciertos insultos por parte de los desplazados



Coherencia señores 🤦🏻‍♂️ por más cabreao que estemos pic.twitter.com/QTBgSN6TP9 — 👨🏻‍💻 Paco Vivar ( •_•)💬 7️⃣ (@frajpv) 12 de febrero de 2023

No es la primera vez la afición expresa su opinión de forma directa a los jugadores. La Rosaleda ya les ha sentenciado en algunas ocasiones, pero sí es la primera ocasión en la que la plantilla responde cara a cara. El Málaga CF no juega hasta el lunes 20 como local frente al Real Zaragoza. Lo que está claro es que la paz está muy lejos de aparecer en el peor momento de la temporada. Habrá que esperar que los ánimos se tranquilicen porque la comunión equipo-afición cada vez está más cerca de quebrarse. Esta situación crítica y límite que tiene el Málaga CF en la clasificación necesita de la unión entre todas las partes, si no será imposible salir del pozo y evitar un descenso que cada fin de semana parece un poco más cerca.