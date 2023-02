Bajan las aguas revueltas por Martiricos y poco se puede hacer ahora mismo para calmarlas, más allá de que que el paso de los días pueda relajar los ánimos. Eso es lo que, precisamente, han intenadi hacer Manolo Reina y Alfred N'Diaye en el programa de Jugones de La Sexta para explicar lo sucedido con la afición del Málaga CF desplazada este domingo al Carlos Belmonte.

Esto fue lo que dijo el guardameta malagueño: "Cuando te recriminan cosas, uno intenta explicarlas y es un momento difícil, jodido para todos. Solo tenemos palabras de agradecimiento". A lo que el centrocampista de Martiricos respondió también: "No estaba discutiendo. Si insulto a alguien, lo digo. No he insultado a nadie, no le he dicho nada malo a nadie. Un chico rubio, que no me insultó ni nada, me habló bien, me dijo que qué pasaba. Solo le respondí que para mí lo hemos dado todo".

¿Habrán valido de algo las explicaciones? Habrá que esperar al lunes para ver la reacción de los aficionados en La Rosaleda cuando suenen sus nombres por megafonía, pero los días de paz en la Costa del Sol están contados. La afición ha explotado y ya se debate entre varias opciones de cara a las protestas en el encuentro contra el Zaragoza.

El que no estará seguro es Luis Muñoz. Competición anunciará a lo largo de esta semana la sanción que le impone por la tarjeta roja, pero lo cierto es que según avanzó Kike Pérez, director general del Málaga CF, en 101 Televisión, el club también se plantea castigarle de alguna forma.

No será un partido fácil el Málaga CF-Zaragoza el próximo lunes. Ni por la situación deportiva del club, ni por la clasificación de LaLiga SmartBank -a ocho puntos de la permanencia- ni por el estado de ánimo de la afición. A ver cómo reaccionan los distintos protagonistas a lo largo de la semana porque se avecina un partido muy caliente en el peor momento de la temporada.