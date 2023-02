Sergio Pellicer habló a dos días de la 'finalísima' de este lunes (21.00 horas) ante el Real Zaragoza y destacó en la necesidad lograr un triunfo "para la esperanza, para creer". Al Málaga CF se le agotan las oportunidades y el míster los tiene claro: "Ganar y volver a ganar, no queda otra".

Ganar o ganar

"Es una final, a todo o nada. Y lo afrontamos con esa mentalidad. Hay que buscar esa victoria para la esperanza, para creer. Y que ese trabajo que veo durante la semana pase a la competición, que por unas circunstancias u otras no lo hemos conseguido".

Rival: Real Zaragoza

"A nivel de alta intensidad es de los más poderosos de la categoría. Es un equipo fiel reflejo de su entrenador, con un 4-4-2, líneas juntas, con Giuliano que amenaza los espacios y con gente que quiere ser protagonista. Sabemos el potencial que ellos tienen, ellos también pensaban estar mucho más arriba, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos para recortar esos puntos y meternos en esa pelea en la que estamos varios equipos".

Importancia del partido

“Es una final. Importa cada minuto del partido, de cada acción, con balón, sin balón. Hay que estar preparado a nivel emocional, técnico, táctico y físico. Y concentración, estar activos y preparados para cualquier adversidad porque sabemos que vamos a sufrir”.

Alineación

"El otro día tuvimos inconvenientes a nivel defensivo en el tema de los centrales, Juande no estaba al 100%. No tengo claro el once. Recuperamos a Alberto Escassi, que ayer hizo su primer entrenamiento, a ver si puede ayudarnos. Es muy importante la gente que sale desde el banquillo. Cristian salió contra el Oviedo con 10 y compitió. Ahí está".

Expulsiones absurdas

"Desde hace tres semanas hemos intentado ser ordenados dentro y fuera. Establecimos un régimen interno y cada uno sabe de las consecuencias que tiene. En la pizarra estaba puesto y se sigue haciendo. Son situaciones incontrolables. Intentamos hacer reseteo. Esperemos no tropezar con la misma piedra. Hemos trabajado en situaciones de inferioridad. El primer afectado es el responsable, pero perjudica a todos".

Opciones de permanencia

"Pienso en positivo. El resultado que importa es el nuestro. Quedan quince partidos, pero para mí queda un partido, el del próximo lunes. Y ver que se puede, quiero transmitir eso. Que se puede conseguir, y pasa por esa victoria y por creer en nosotros mismos, y dar señales a la afición de que se puede. Debemos tener la misma intensidad y el mismo nivel cada minuto. Y dar lo máximo para competir. Cada minuto lo tenemos que aprovechar como si nos fuera la vida".

Horario del partido

"Sin excusas. Es el calendario, también jugamos contra el Granada un lunes y el Oviedo el viernes. Sería pensar en negativo. Toca ganar para cambiar ese chip. Tenemos que dar señales a la afición de que se puede".