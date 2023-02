Málaga CF - Zaragoza: La enésima oportunidad

Se acaba el tiempo. El «queda mucho» o «si los rivales pierden estamos a...» ya no sirve de nada. No hay vuelta atrás. Ganar o ganar. El Málaga CF está en una situación agónica, hundido en la clasificación de LaLiga SmartBank, y los resultados positivos no pueden esperar más si los de Sergio Pellicer quieren tener la más mínima opción de salvación. Queda poco más de un tercio de competición y la distancia con los puestos de permanencia es grande, así que el conjunto blanquiazul no tiene más remedio que empezar a sumar de tres en tres. Este lunes (21.00 horas), en La Rosaleda, tiene una nueva oportunidad de dar ese paso al frente necesario superando al Real Zaragoza, delante de una afición que volverá a estar entregada, y que también volverá a dictar sentencia al término del encuentro.

Los tropiezos ante el Real Oviedo en casa (0-1) y en el Carlos Belmonte de Albacete (3-2), condicionado por la expulsión de Luis Muñoz, han dejado al equipo en una situación crítica. Es imposible que todos los rivales directos fallen todas las semanas, así que para merecer la permanencia hay que empezar a ganar. La diferencia es grande, pero asumible con 15 jornadas por disputar, si es que los blanquiazules son capaces de cambiar su cara por completo. Al Málaga le llega una nueva ‘chance’ de remontar el vuelo ante un Real Zaragoza que tampoco respira demasiado tranquilo. La zona baja se está comprimiendo y cada vez hay más equipo que miran de reojo y se pueden meter en problemas si no suman. Andorra, Sporting, Mirandés, Zaragoza... Clubes que parecían tranquilos porque los de abajo no sumaban empiezan a verle las orejas al lobo. Los de Sergio Pellicer vuelven a tener bajas importantes para un choque trascendental. Esteban Burgos cumplirá su segundo partido de sanción y Luis Muñoz el que le ha caído tras su absurda expulsión en Albacete, por la que ya pidió perdón en sala de prensa. Además, está lesionado Pablo Chavarría y Alberto Escassi llega muy justo, con solo dos entrenamientos con el grupo. Forzarlo de inicio tras una lesión de rodilla parece arriesgado. Así las cosas, todo apunta a que Ramalho y Juande harán pareja de centrales, con Delmás por la derecha y la duda por la izquierda: ¿Javi Jiménez o el canterano Cristian? En el centro del campo estará N’Diaye y le podrían acompañar Jozabed o Ramón, con jugadores como Febas y Villalba actuando en tres cuartos de campo. Arriba hay menos dudas, sería una sorpresa no ver a Rubén Castro y Lago Junior de inicio. Dar entrada también a Fran Sol y sacrificar un centrocampista puede ser otra opción. En el bando contrario, Fran Escribá cuenta con las bajas de Iván Azón y Víctor Mollejo, por lesión, y la duda de Francho, por problemas estomacales. Por contra, el propio técnico aseguró que Sergio Bermejo ya se encuentra al 100% y podría jugar. El Málaga CF, ante su enésima oportunidad. Quedan pocas balas en la recámara y no estaría demás empezar a aprovecharlas. Desde las 21.00 horas, los blanquiazules buscarán ese ansiado triunfo que dé un vuelco a todo. Que así sea.