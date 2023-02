Al fin pudo «respirar» Sergio Pellicer tras conseguir su primera victoria en su segunda etapa como técnico blanquiazul. El Málaga CF ganó ante el Real Zaragoza (3-0), el castellonense explicó que «esta tiene que ser la victoria de la esperanza» y, por lo visto en La Rosaleda, el equipo ya sabe cuál debe ser el camino para luchar hasta el último día por la permanencia en Segunda División.

Analizó el duelo «como un combate de boxeo». «Hemos empezado bien. Tenían claro que debía mantener un ritmo más lento. La segunda parte hemos visto otro equipo, hemos cambiado la estructura y hemos estado bastante mejor», manifestó. Aunque consideró que la clave fueron los cambios: «La gente de banquillo nos ha dado la tranquilidad».

Eso sí, el entrenador del Málaga CF no quiere que nadie se despiste. «Hay que intentar cambiar el clip, pero tenemos que ser muy equilibrados. Es cierto que una derrota se multiplica por mil, pero esta victoria nos tiene que dar equilibrio. Ya estoy pensando en el Granada. Durante el año no hemos conseguido dos victorias consecutivas y las necesitamos. Mañana todo el mundo apretado. Nos estamos jugando mucho. Tenemos muy claro que si hay que llevarse por delante lo que sea, hay que hacerlo», a lo que añadió: «Una buena noticia es la victoria y la mala es que el nivel de este equipo puede ser este, no podemos bajar».

"Lo de Ramalho no es suerte. Ven todos los días lo que hay que hacer y es cuestión de querer. En otro momento es gol, pero no es suerte"

A pesar del amplio resultado, hubo una acción que lo pudo haber cambiado todo: el despeje de Ramalho sobre la línea de gol. «Lo de Ramalho no es suerte. Ven todos los días lo que hay que hacer y es cuestión de querer. En otro momento es gol, pero no es suerte. Es fe y creer, cuestión de trabajo. Aquí no se puede prometer nada, solo trabajo».

El otro momento clave del encuentro también tiene nombre propio: Rubén Castro. El ariete blanquiazul se convirtió este lunes en el máximo goleador nacional de Primera y Segunda División. «Creo que al final el jugador que tiene esos números de goles va a marcar goles toda su vida. Lo más importante es los compañeros que le ayudan. Es un récord individual que va con la ayuda de su equipo y de la competencia que tiene en los delanteros. Eso hace que mejoremos cada día. Lo de Rubén va a quedar para la historia. Sus goles serán puntos para nosotros», comentó sobre el canario.

Tampoco Pellicer se quiso olvidar del corazón blanquiazul: «Dar las gracias a la afición. 16.000 personas un lunes, con todo el sufrimiento que estamos teniendo y la verdad que las señales del equipo... estamos en deuda. Más allá del análisis del partido, esa es la clave de creer en la victoria, de que todo es posible. Esa tiene que ser la unión. La tenemos que transmitir nosotros».

Ahora quedan por delante 14 jornadas. La distancia ha bajado hasta los cinco puntos. No hay nada perdido ni tampoco ganado, pero sí, esta debe ser «la victoria de la esperanza».