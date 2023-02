"No sé si en el club están a gusto conmigo; yo firmaría la renovación hoy mismo"

Rubén Castro ha entrado en la historia del fútbol español. Tras lograr el lunes frente al Zaragoza un doblete que le sitúa como el máximo goleador nacional entre Primera y Segunda División, el canario atiende a La Opinión de Málaga junto a la portería donde logró su histórico récord y cuenta la cantidad de mensajes de cariño que ha recibido desde que su nombre pasase a ser leyenda. En una temporada que está siendo difícil, el delantero blanquiazul, el «pichichi» del equipo -7 tantos-, asegura que tanto él como su familia están a gusto en el club y la ciudad y expresa su deseo de continuar la próxima temporada, aunque es consciente de la realidad en estos momentos: «No tengo más años de contrato, aunque ojalá pueda seguir». Ese es el deseo de un futbolista que ahora mismo tiene claro cuál es la prioridad de todos: «El tema está en salvarnos, eso está por encima de cualquier cosa. Después ya se verá».

Llegó el gol deseado, ese tanto para superar el récord de Quini de máximo goleador nacional...

Sí, se me estaba resistiendo. Me estaba costando más de la cuenta, llevaba dos meses sin marcar. Lo he conseguido. Fue el día perfecto. El día que el equipo necesitaba ganar como fuera, yo conseguí mi récord. Fue un día perfecto para mí.

Fue un gol precioso, de vaselina. El gol soñado por cualquiera para batir un récord...

No me esperaba que fuera así, al final se ha dado. Esto va por rachas, el otro día metí dos goles que a lo mejor en otro momento no los metía. Ha sido muy buen gol para conseguir el récord.

¿Cuántos mensajes ha recibido desde el lunes?

Bastantes... El lunes por la noche estaba el móvil lleno de mensajes de gente que se alegraba por conseguir ese reto. He sufrido y he tenido mucho sacrificio para meter todos esos goles. Muy agradecido a la gente que me ha escrito.

Paradójicamente, el doblete llega justo en un momento en el que está jugando menos, siendo suplente. ¿Qué le dijo el míster?

El tema de jugar o no jugar, no pasa nada. No me esperaba jugar de suplente y hacer dos goles, no es normal. Me ha tocado así. El fútbol tiene esas cosas, juego medio partido y hago dos goles. Quien decide si juego o no es el míster. Yo lo tengo claro, juegue 5 minutos, media hora o 90, lo voy a hacer con todas las ganas del mundo e intentando ayudar al equipo. Todos merecemos jugar.

Firmaría seguir de suplente hasta final de temporada y seguir marcando.

Por supuesto, ya. Y no meter ningún gol más y que el equipo se salve, también.

Lleva 7 goles, no es mala cifra pero está lejos de sus registros habituales. ¿A qué lo achaca? ¿Personal? ¿Grupal?

Es una cifra mala. Que no lleve más goles es culpa mía, estoy fallando ocasiones que antes no solía fallar. Quedan 14 partidos, en el fútbol eso es un mundo y vamos a ver si puedo superar los 10 goles.

¿Se ha propuesto ese reto de los 10 goles?

Bueno... Al principio de temporada me puse lo de superar lo del año pasado, que eran 20. Hay que decirlo. No se me ha dado este año, he fallado más de lo normal. El objetivo ahora es marcar los máximos posibles para ayudar al equipo a salvarse.

¿Qué le ha pasado al equipo en todos estos meses? Se empezó hablando de ascenso y al final...

No sé qué ha pasado concretamente... Todo nos ha salido mal. No ha salido lo que esperábamos. Todos los que vinimos pensábamos en luchar por otra cosa que la que luchamos ahora. Pero al final el fútbol nos ha puesto en esta situación y hay que saber llevarla. Tenemos que salvar al equipo cómo sea. Yo estoy seguro que entre la afición y nosotros lo vamos a conseguir. Hay que trabajar para ello.

¿Cómo afecta a los jugadores tanto cambio de entrenador? ¿Cómo ve ese último cambio de Pepe Mel por Pellicer?

Cuando hay muchos cambios es que algo no va bien. Cada entrenador tiene su manera, cada uno nos ha llevado por un camino que pensaban que iba a salir bien. No ha podido ser. Ahora Pellicer nos está metiendo mucha intensidad. No quiere que nadie se distraiga, que estemos metidos todos al 100%. Sabe que nos jugamos la vida. El lunes ya ganamos y vamos a ver si seguimos así.

¿Qué ha supuesto esta última victoria? ¿Cómo va el equipo ahora a Granada?

Cuando se gana se ve todo diferente. Es verdad que todavía estamos a 5 puntos de salir del descenso. Ya vas con otra mentalidad, otras ganas. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí. El lunes es un partido muy complicado, el Granada es el único equipo que no ha perdido en casa. Pues ya le toca. Las estadísticas están para romperse y yo creo que tenemos equipo para ganarles, por qué no.

¿Cómo ve la confianza del grupo de cara al partido?

Después de la victoria del otro día la gente está más convencida, con más ganas. Sabemos que si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquiera. En esta categoría todos podemos ganarle a todos. Qué mejor día que el lunes, estadio lleno, derbi, afición nuestra en la grada, va a viajar mucha gente. Es muy buen día para ganar».

Y después de ese partido viene el Racing. Es importante ganar al Granada y también que ellos no sumen y vengan a La Rosaleda lo más pegados posible.

Sí, tenemos que pensar en ganar nosotros, si no ganamos da igual lo que hagan los demás. Lo que tenemos que hacer es ganar. Y luego ese partido contra el Racing ya será una final, final. Pero ahora no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en el Granada.

Hablando ahora de lo personal, lleva ya más de media vida de profesional. Al echar la vista atrás, desde ese debut en La Rosaleda, ¿en qué piensa?

Que no iba a llegar ni de lejos a meter tantos goles o que iba a durar tanto jugando al fútbol. Al final, con sacrificio y dedicación lo he conseguido. El ser el máximo goleador español es un orgullo, es un reto importantísimo. A lo mejor termino donde empecé. Muy orgulloso de estar aquí en Málaga.

Dice que a lo mejor termina donde empezó. Ya se especula con su futuro... ¿Qué planes tiene? ¿Lo tiene decidido?

El futuro, lo primero, es salvar al equipo. Eso seguro. Si me preguntas, yo estoy muy a gusto aquí, ojalá pueda seguir. No tengo más años de contrato, pero ojalá pueda seguir.

Si le llegara esa oferta de renovación, ¿la firmaría hoy mismo?

Sí.

¿Sin condiciones de categoría?

No hay condiciones. Siempre me preguntan que si bajamos o que si no bajamos... El tema está en salvarnos, está por encima de cualquier cosa ahora mismo y después ya se verá, pero es verdad que aquí estoy muy a gusto, mi familia también. No sé si en el club están a gusto conmigo. Quiero que vean que lo doy todo por el equipo y ojalá podamos conseguir la salvación.

Entonces, aunque no sea en Málaga, tiene decidido seguir jugando al fútbol la próxima temporada.

Sí, según cómo termine, pero en este momento he entrenado siempre, en los partidos estoy disponible, juegue o no juegue. Me encuentro bien, y si me sigo encontrando así...

Ha batido el récord de goleadores españoles y por delante, en global, ya solo te quedan dos. Pillar a Messi es imposible, pero Cristiano está a 26 goles. ¿Se ve capaz de alcanzarlo jugando una temporada más?

Para mí ya soy el primero, porque con esos dos... No hay que contarlos. Ojalá, si sigo es lo que voy a tener en mente. Sé que es muy difícil, son 26 goles. Lo primero, a ver cómo termino. Estar bien físicamente, no quiero estar tampoco arrastrándome por los campos. Si estoy bien físicamente, voy a seguir.

Hablando del tema físico, se habla mucho sobre su alimentación, de que solo come pollo y piña. ¿Hasta qué punto es real?

Eso lo dijo el míster porque en las concentraciones siempre me veía comer lo mismo, no es que coma todos los días pechuga y piña. En las concentraciones solía comerlo y por eso lo dijo. Durante el día, cambio la comida, tengo un nutricionista. Siempre dicen que la pechuga es muy buena.

Para terminar, ¿alguna apuesta por cumplir si el equipo termina salvándose?

Lo que sea. Puedo pintarme el pelo de azul o raparme la cabeza. Lo de rapar la cabeza es más fácil, pero haré lo que sea si es por salvar al equipo.