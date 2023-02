Pellicer: "Jugando así, seguro que estaremos en la lucha por salvarnos hasta el final"

Sergio Pellicer estaba decepcionado después del desenlace cruel del partido en el Nuevo Los Cármenes, con el gol de Sergio Ruiz en el último minuto, que privó al Málaga CF de sumar algún punto en la clasificación. El técnico castellonense analizó así el partido: "El equipo ha hecho un gran trabajo contra un gran rival, hemos ido creciendo durante el partido, pero es un día duro. Es un año de supervivencia, de resistencia y creo que jugando como hoy estaremos para luchar por salvarnos hasta la última jornada. Lo sentimos también por la afición que no quiere palabras, quiere puntos", aseguró.

"Pelli" aseguró que vio cosas positivas pensando en el futuro. "Cuando acabamos con 11 somos un equipo competitivo. No nos queda otra que seguir. Nos ha faltado el último pase alguna vez. Tenemos que creer más en nosotros mismos que en la mala suerte. Hay que seguir insistiendo y no cometer errores, o cometer los menos posibles. La frustración hay que saber gestionarla de la mejor manera posible. Hay que encontrar los estímulos para amplificar el talento que tenemos, pero que durante toda la temporada no se está viendo. No podemos cometer tantos errores", afirmó el entrenador malaguista.

El técnico del Málaga CF se refirió al importante partido del próximo fin de semana. "El partido del próximo domingo contra el Racing es de 7 puntos. La afición siempre está ahí. Estamos en deuda con ellos. Nunca vamos a poder devolverles su sacrificio. Entendemos que estarán muy tristes. Les damos las gracias por su apoyo. Pero ellos quieren hechos. El miércoles empezaremos a preparar otra final. Tenemos que hacer lo del Granada, hacernos fuertes en casa".

Respecto al error de Genaro, que propició el robo de balón que acabó en el gol del Granada, Pellicer quiso quitar presión al jugador. "El balón no lo ha perdido Genaro, lo he perdido yo. Ellos son los que juegan y toman decisiones. El más jodido seguro que es él, pero todos juntos en este barco. Cuando se pierde, el balón lo ha perdido el míster. Ese es el mensaje. Ha sido un día duro porque hemos estado cerca de pegar un golpe en la mesa", sentenció.