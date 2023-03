Se acabó la resaca del Granada (1-0). El derbi andaluz debe quedar apartado de la memoria porque son muchos los encuentros que están por venir en marzo. Sin embargo, de nada sirve pensar en el futuro porque el foco ya está puesto en el próximo duelo. Comienza la cuenta atrás para la final de las finales del próximo domingo a las 18.30 horas: Málaga CF-Racing de Santander o, lo que es lo mismo, el partido que puede sentenciar las aspiraciones de los de Martiricos en Segunda o dar un último aliento de esperanza.

Es cierto que el resultado del Nuevo Los Cármenes refleja una imagen del partido mucho más cruel de lo que se vio sobre el terreno de juego. Sergio Pellicer ha dotado a este equipo de seriedad. Puso en algún aprieto a los nazaríes y supo resistir durante 89 minutos las ofensivas rojiblancas. Nada tuvo que ver este Málaga CF con el que jugó ante el Sporting de Gijón hace semanas. Pero dar la cara no te brinda los tres puntos.

Y tiene que llegar en este momento. Se acabaron las probaturas y los experimentos. Los de Martiricos se juegan la vida ante los cántabros. Ya no es una exageración, es la más pura realidad. Una victoria te regala un hilo de vida, mientras que el empate o la derrota te condenan hasta el final de temporada. Y mientras las matemáticas permitan soñar con que es posible, solo quedar creer en estos futbolistas.

El técnico castellonense ya calificó la importancia del próximo choque: «Es un partido de siete puntos». Y tiene razón. Los tres puntos de la victoria, tres más que le quitas a un rival directo y otro que supone ganar el average, puesto que en el encuentro de la primera vuelta ambos conjuntos quedaron 0-0. Eso sí, ni Pepe Mel dirige a día de hoy a los blanquiazules ni tampoco Fernández Romo a los santanderinos. Así que el recuerdo de aquel choque no sirve de nada.

Ahora vuelve José Alberto López a los mandos de un equipo que cuenta con un colchón de cuatro puntos con la salvación y de ocho con el Málaga CF. Por lo que la distancia entre ambos podría estar el próximo domingo en un baremo de -11 a -5. Casi nada.

Como ya le ocurrió en su etapa como técnico blanquiazul, el Racing de José Alberto no es un equipo fiable como visitante. No es el que brinda victorias a sus aficionados en El Sardinero ni tampoco el que apuesta por un juego valiente y directo hacia la portería contraria. En La Rosaleda se van a encontrar a un equipo con ansiedad, pero llevado en volandas por los suyos. Eso sí, hay que recordar que Aleix Febas, el jugador más regular esta temporada, no se vestirá de corto para cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Ambiente en La Rosaleda

Por si faltaran ingredientes para hacer del choque un partido crucial, el club lo ha dedicado a las peñas. Adquirir una entrada a través de ellos tiene un coste de cinco euros -son pocas las que disponen aún de localidades-. Por lo que se espera un ambiente de gala para empujar a los jugadores hacia la victoria, que es el único resultado que se puede sacar el próximo domingo.

La afición no ha fallado. El 20º clasificado de LaLiga SmartBank sigue contando con más del 50% de la ocupación. Allí estarán otra vez para «marcar el primer tanto». Mientras tanto, a otros les toca cumplir. Sin medias tintas, solo queda ganar. Vida o condena, no hay más. Por lo pronto, ha empezado la cuenta atrás para la final de las finales: Málaga CF-Racing de Santander.