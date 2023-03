La Rosaleda, clave en un mes de marzo decisivo para el Málaga CF

El ambiente de La Rosaleda siempre ha sido un arma poderosa para el Málaga CF, y en este mes de marzo debe serlo más que nunca. Si ha habido algún momento de su historia en el que el conjunto blanquiazul debe encomendarse a su gente y a la atmósfera que son capaces de crear los casi 20.000 seguidores que acuden cada fin de semana a las gradas de Martiricos es este. El club se juega su supervivencia en el fútbol profesional y lo que ocurra a lo largo de este mes de marzo puede ser determinante para la opciones de salvación de los de Sergio Pellicer. La buena noticia, que tres de los cuatro próximos duelos ligueros serán en casa.

El conjunto blanquiazul se aferra a La Rosaleda para reengancharse a la lucha por la permanencia en LaLiga SmartBank. En su feudo es donde ha logrado cuatro de las cinco victorias que ha sumado esta temporada y ahí es donde pondrá en juego 9 de los próximos 12 puntos. Unos puntos que serán imprescindible que se queden en casa si los blanquiazules quieren mirar con algo de optimismo el último tramo de competición.

El primer choque de los que se jugarán en Martiricos a lo largo del mes de marzo no es una final, es una ‘finalísima’. Es un término muy manido, pero es que es la realidad. Si los de Pellicer no son capaces de ganar este fin de semana tendrán un pie en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol nacional. El Málaga CF está a 8 puntos de la permanencia y este domingo (18.30 horas) recibe precisamente al equipo que marca la salvación, el Racing de Santander, entrenado por el exmalaguista José Alberto López. En caso de obtener un triunfo más que necesario, los blanquiazules volverían a estar a 5 puntos de salir de la zona roja, a falta de 12 jornadas. Pero si pierden, la distancia puede incrementarse hasta los 11 puntos -si otros rivales no fallan-, una diferencia que puede ser ya prácticamente insalvable.

Partidos del Málaga CF en marzo J.30. MÁLAGA CF -Racing D5/18.30 horas

-Racing D5/18.30 horas J.31. Las Palmas- MÁLAGA CF S11/21.00 horas

Las Palmas- S11/21.00 horas J.32. MÁLAGA CF -Levante V17/21.00 horas

-Levante V17/21.00 horas J.33. MÁLAGA CF-Leganés L27/21.00 horas

Tras ese encuentro, los de Pellicer tendrán un enfrentamiento durísimo, el único que jugarán a domicilio en el mes de marzo. Deberán desplazarse hasta las Islas Canarias para medirse a la UD Las Palmas, actual líder de la categoría (sábado 11, 21.00 horas). No hace falta ni recordar cómo se saldó el duelo de la primera vuelta, aún con Pablo Guede en el banquillo malagueño.

Y después de la complicada visita a tierras insulares, el Málaga CF cerrará el mes con otros dos encuentros en La Rosaleda de manera consecutiva. Primero, recibirá en el feudo blanquiazul al Levante, 2º clasificado, en posición de ascenso directo (viernes 17, 21.00 horas). Y luego, 10 días más tarde, llegará a La Rosaleda el Leganés (lunes 27, 21.00 horas).

Serán todos encuentros muy complicados, el del Racing de Santander por ser un duelo directo y los del Levante y el Leganés por verse las caras con equipos que pelean por subir a Primera División, pero si el Málaga quiere tener alguna opción de permanencia pasa por amarrar el mayor número de puntos posibles en sus próximos tres partidos en su estadio. Y entre medias, si puede ser, rascar algo en su visita a la UD Las Palmas.

El margen de error es mínimo. La lamentable temporada del Málaga CF le ha llevado a una situación límite cuando todavía quedan 13 jornadas para terminar el campeonato. La Rosaleda tiene que marcar el camino, empezando por lo de este domingo.