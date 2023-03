Sergio Pellicer habló en sala de prensa en la previa del choque frente al Racing, una auténtica final por la permanencia en la que el técnico espera que La Rosaleda «sea un volcán a nuestro favor». El míster de Nules analizó el estado físico de los ‘tocados’ y la baja sensible de Febas, además de alargar al Racing y a su entrenador, José Alberto: «Sabemos que es un equipo muy agresivo en la presión».

Duelos directos

«En lo que queda de competición hay varios partidos, ya sabéis cuales, que valen el doble de puntos más el golaverage»

José Alberto, entrenador rival

«El Racing es muy reconocible desde la llegada de José Alberto. Tenemos la sapiencia de que ha estado aquí, con jugadores que él ha tenido, sabemos que es un equipo muy agresivo en la presión».

Estado físico de la plantilla

«Cristian ha estado entre algodones. Las últimas sesiones ha estado al 100%. Con Lago lo hemos guardado más a nivel de entrenamiento. Tenemos que ajustar bien con él. Va a estar disponible. Escassi está perfecto, contra el Zaragoza tuvo que jugar infiltrado. El otro día tuvo unos datos físicos espectaculares».

Derrota en Granada

«Después del último partido, tanto las derrotas como las victorias tienen que durar 24 horas. La manera en que sucede se analiza por supuesto. Hay cosas que mejorar y otras que fueron buenas. Necesitamos sumar de tres en tres. Lo dije en la presentación, tenemos que ser un equipo de supervivientes. Cuando nos venga un golpe de estos pasaremos un día jodidos, pero nos toca levantarnos. Quiero gente con vitalidad. Tiene que venir la recompensa. Vamos a mejorar desde las tres ‘H’, la humildad, hambre y honestidad. Lo que queda es el tramo más importante de la temporada. Ahora es cuando se definen los objetivos. Tenemos claro que aquí vale la capacidad de supervivencia».

Rubén Castro

«Como a Rubén veo al resto. Es una muy buena solución cuando no empieza de inicio. Jugador que espera su oportunidad, aunque no saben, saben que al entrenador le gusta la foto final. Lo que quiero es que los jugadores que sean soluciones, que se enfaden por no jugar pero que rindan».

Ausencia de Febas

«Es un jugador importante para nosotros. Alguien lo va a suplir. Seguramente va a haber algún cambio más. No hay ningún tipo de excusas. Hoy en día ganan los partidos los equipos. Ellos también tienen alguna baja. Ante problemas vemos soluciones».

Cómo revertir la situación

«Desde la humildad, el hambre y la honestidad de nuestro trabajo, es la clave para el tramo más importante de la temporada, todo lo anterior no sirve para nada. Muchos equipos tenemos definidos los objetivos, algunos no lo tienen tan marcado, pero nosotros sí. Tenemos claro que esto es sobrevivir, insistir y persistir».

Estado mental

«Quiero la ilusión de debutantes y la experiencia de adultos, esa debe ser la mezcla. Se lo he dicho a los jugadores, tenemos que preparar el partido como si fuera nuestro debut. Que reseteen la memoria como si fuese la primera vez que van a jugar un partido profesional, en un gran estadio y ante una gran afición. Es un partido que es una final y deben buscar la ilusión. Si aparece la ilusión desaparece el miedo».

La Rosaleda

«Hacer ese efecto caldera, que La Rosaleda sea un volcán a favor nuestro. Para eso tenemos que darles nosotros a la afición, que está con ganas. Es un partido de alto voltaje, nosotros aquí en nuestro estadio tenemos que multiplicar por dos la energía que trae el rival. Por la situación en la que estamos y por estar delante de nuestra afición».