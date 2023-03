El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, no ocultó su decepción por la derrota ante el Racing con unos 26.000 aficionados en las gradas. Tachó de "fiesta en el infierno" un escenario que amplía la distancia respecto a la permanencia. "Es un día muy duro, toca agachar la cabeza", declaró.

"Hay que medir mucho las palabras, reflexionar y luego tomar decisiones. Todo lo que uno pueda decir en caliente... Darle gracias a la afición", alegó al tiempo que negó que se deban buscar culpables. No obstante, Genaro quedó otra jornada más marcado, por la expulsión que vio en los primeros minutos de la segunda mitad.

"No he visto aún la jugada por televisión. Parece que el árbitro estaba cerca y que la altura no es la debida", matizó. Y volvió a decir que con 11 contra 11 el equipo había dado la cara: "En la primera parte, exceptuando la primera jugada. los jugadores lo han hecho todo, jugando en campo rival y con el equipo demostrando alma", manifestó.

"Nos falta paciencia en la finalización", reconoció. Pero en cinco semanas que Pellicer acumula como principal inquilino del banquillo blanquiazul, incidió en que han sido tres jornadas de seis en las que ha podido ver a su conjunto "terminar con diez. Así es más complicado". Y eso que luego "no se le ha perdido la cara al partido".

"Es muy complicado lo que ha ocurrido. Era un día muy señalado. El vestuario está muy... Toca tragar", explicó no sin antes reconocer que no se ha visto "un equipo muerto". Así se refirió a los términos "resistencia y supervivencia". Y se agarra a las opciones matemáticas: "Cada vez es más complicado. Pero hemos visto cosas... Lo imposible a veces. Lo hemos visto con el Unicaja. Aquí no vamos a bajar los brazos".

Para el castellonense se han dado situaciones, como la expulsión de Genero, "que están marcando el camino. Y el camino hay que cortarlo. Si tengo que jugar con cuatro chavales del filial, y no va a haber expulsados, lo haré. Pero ahora mismo no puedo reprochar nada. Siempre hay algo que nos saca. Tenemos que encontrar las soluciones".