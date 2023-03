Hace poco más de medio año, durante el pasado verano, directivos del Málaga CF hablaban de un proyecto para pelear en la zona alta de la tabla e incluso los propios jugadores recién fichados se marcaban el objetivo de luchar por el ascenso y devolver a al club al sitio que le corresponde. Se juntaba todo, mayor presupuesto y límite salarial, limpieza de la plantilla y fichajes que generaron ilusión, apoyo institucional para mejorar las cuentas... Era la campaña que invitaba a todos a soñar con que era posible, pero el golpe de realidad ha sido tremendo, ahora el equipo de Martiricos necesita un milagro para salvar la categoría cuando todavía estamos en el mes de marzo y quedan aún 12 jornadas por disputar.

Nada ha salido como se esperaba, ni en los despachos ni en el banquillo ni en el terreno de juego. Una vez se consume el batacazo histórico será el momento de depurar responsabilidades, pero mientras el malaguismo quiere respuestas. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Quién tiene la culpa de que uno de los mayores presupuestos de LaLiga SmartBank esté al borde del descenso a Primera RFEF? La realidad es que no hay un único culpable, todos los protagonistas -administrador judicial, director deportivo, plantilla y entrenadores- han tenido su cuota de responsabilidad.

Administrador judicial

La cabeza visible de la entidad desde que hace ya 3 años la jueza le encomendara administrar judicialmente la entidad. Su labor a nivel económico, lo que mejor domina, no se puede criticar, pero en el plano deportivo el club está fracasando, con mayúsculas. José María Muñoz es el encargado de todas las decisiones importantes que se toman en la entidad, y eso también le hace responsable de la marcha. En un club de fútbol, en su cargo no solo le va el mirar por el dinero, si no también que la institución marche correctamente en lo deportivo, y ahí ha fallado.

El administrador judicial ha sido el que ha mantenido o ha dado la confianza a los dirigentes de cada área y ha tardado 3 años en rodearse de un nuevo director general con mando en plaza en la parcela deportiva. La gestión, hasta la llegada de Kike Pérez, dependía exclusivamente de él, y los resultados deportivos (otra cosa serán las cuentas) están ahí.

Manolo Gaspar

El artífice de esta plantilla. El líder de la parcela deportiva hasta que tuvo que marcharse del club hace unas semanas -aún no hay un recambio, Kike Pérez realiza las funciones de manera temporal-. El dirigente paleño tuvo en su poder un gran presupuesto y límite salarial para configurar una plantilla de garantías, y su obra ha fracasado. Ya no es que el cuarto tope salarial más alto de LaLiga SmartBank no vaya a luchar por el ascenso, es que está apunto de descender, y con semanas de margen.

Sus errores, por ejemplo, en la toma decisiones con respecto al banquillo vienen ya desde el curso pasado. Cuatro destituciones en un año. Echó a José Alberto para traer a Natxo González; luego confió en Guede y le dio plenos poderes para configurar la presente temporada y, tras su cese, fichó a Pepe Mel y también se lo cargó cuando, posiblemente, mejor estaba el equipo en todo el curso, para volver a la casilla de salida con Pellicer. Visto lo visto, a toro pasado, cada decisión ha sido peor que la anterior.

También ha errado en varias incorporaciones. Muchos de los fichajes del verano no han estado a la altura y en el mercado invernal no supo enmendar su error. La llegada de Lumor con la temporada empezada, un fiasco, y otra llegada en enero como la Appiah, con una participación testimonial, dejan su labor de sus últimos meses en el cargo muy cuestionada.

Plantilla

Pese a los errores que se hayan cometido en los despachos, la plantilla no puede marcharse de rositas si no logra el milagro en las últimas 12 jornadas. Los futbolistas son los encargados de actuar sobre el césped y su nivel no ha estado a la altura, desde el comienzo de temporada. Un plantel teóricamente diseñado para estar arriba, con jugadores con experiencia y buen cartel en la categoría, se encuentra 20º, con solo 25 puntos, tras 30 jornadas. Solo han sabido ganar 5 encuentros, por 10 empates y 15 derrotas. Y esto ha desembocado en estar a 10 puntos de la permanencia faltando 12 jornadas y en tener a un histórico del fútbol español al borde de caer a Primera RFEF.

Los errores individuales y colectivos han sido muchos a lo largo del curso. Hay muchos jugadores que no han dado el mínimo nivel exigible y que están muy señalados. Sus actuaciones han costado muchos puntos en partidos decisivos.

Entrenadores

Tres entrenadores ha tenido el Málaga CF en lo que va de temporada y ninguno de ellos ha terminado de dar con la tecla. Guede fue el encargado de colaborar en la confección de la plantilla, diseñar la pretemporada y dar los primeros pasos de una temporada que se torció desde el inicio. Fracasó por completo, solo duró 6 jornadas en el cargo, con un pobre 3 de 18 puntos posibles. Entonces llegó Pepe Mel. Al madrileño le costó arrancar, pero con el paso de las semanas al equipo se le vio mejoría y incluso llegó al parón navideño a 2 puntos de la salvación. Pero el inicio de 2023 fue un desastre y la dirección deportiva también decidió prescindir de él. Los números no le respaldaban: cogió al equipo a 4 puntos de la permanencia y ahí mismo lo dejó 18 partidos después, tras firmar 18 puntos de 54 posibles (3 victorias, 9 empates y 6 derrotas).

Ahora ha llegado Sergio Pellicer, el que menos tiempo lleva en el barco. Sin ser el mayor culpable de la situación, la realidad es que el equipo ha pasado de estar a 4 a estar 10 puntos de la permanencia en solo 6 jornadas. Su balance es de 4 puntos de 18, con 1 partido ganado, 1 empatado y 4 perdidos. Insuficiente para todos.