Sergio Pellicer habló en sala de prensa en la previa del complicado encuentro frente a la UD Las Palmas, líder de la categoría. El míster blanquiazul cree en la salvación y asegura que percibe que sus jugadores también y "el que no crea no va a jugar". "Durante la semana ves cosas que te hacen creer, podemos conseguirlo", dijo el castellonense sobre las opciones del Málaga CF de mantener la categoría.

Visita a Las Palmas

"Es una semana dura. Las victorias y derrotas duran 24 horas, ésta algo más. Sabemos que es una situación complicada, pero vamos a luchar. La semana empieza con desazón, un día estuvimos casi 10 horas juntos. No paramos, estamos ahí. Se vio un equipo que lo intentó, tenemos que ver el foco real de los últimos tres partidos, hemos estado cerca de otros resultados. Estamos centrados en el partido frente a Las Palmas, y luego dos partidos en casa. Si no, será todo muy apocalíptico. No estaremos bien en una montaña rusa".

Rebelarse ante la adversidad

"Me mantengo en una burbuja. Entiendo todo, pero prefiero ser un loco inconformista. Entiendo la situación de la gente. Seguramente nos den pocas posibilidades, mientras tengamos un 1% tenemos que seguir. Creo que los resultados no van acorde. En Granada estuvimos en partido, el otro día, 11 contra 11, hubiera sido difícil perder. Tenemos que luchar con el compromiso que estamos viendo, vamos a luchar hasta el final. Estos tres partidos serán muy importantes".

Palabra descenso

"No voy a decir esa palabra. Todo es posible. Si no lo sintiese... Prefiero que estemos locos, que vayamos al frente. Lo estamos intentando, hay muchas horas de trabajo. Nos vamos a dejar la vida. Ahora mismo cuesta, pero lo que queremos transmitir es hambre, humildad y creer. Eso tenemos que transmitir. Tenemos que agachar la cabeza, trabajar y soportar todo. Detrás de nosotros hay una afición, un escudo, aquí no se puede dejar nadie nada. Sabemos que es fútbol, tenemos una responsabilidad todos muy grande, de pelear hasta el final".

Confianza en la salvación

"El que no crea no va a jugar. Es un momento de estar en el grupo, de tener ese compromiso. Creo que ha habido cosas muy positivas entre nosotros esta semana. Somos un equipo que se puede convertir en ganador, no lo estamos haciendo. En el fútbol hay muchas grietas, puedo tener una percepción y que haya otra en el exterior. Lo que yo veo es bueno".

Opciones de permanencia

"Tenemos que hace una visión de dividir los 12 partidos en cuatro bloques. Estamos con ansiedad de ganar, cualquier derrota se multiplica por mil. Ese sueño que está ahí, y cuesta soñar. En esta categoría ocurren muchas cosas, todo va a depender de nosotros. Tenemos que hacer un mínimo de puntos. Cada partido lo vemos como una final. Tenemos que medir mucho las palabras, tenemos que darle la vuelta a la desazón. Durante la semana ves cosas que te hacen creer, podemos conseguirlo. Tenemos que aguantar el chaparrón".

Rival

"La clasificación ya lo dice. Son poseedores de la pelota, dominan todas las facetas. Han dado pasos hacia adelante. Nos hemos ocupado de ver su potencial, pero todos los equipos tienen debilidades. Hemos visto que en su estadio han cosechado dos derrotas. Tenemos que ocuparnos de nosotros, ser equilibrados. Tenemos que tener el balón en las zonas que se puede hacer daño. Va a depender de nuestro equilibrio emocional. Es un equipo que te va a someter durante mucho tiempo. Espero que se vea nuestra mejor versión".

Capitanía del equipo

"Es un tema de estado emocional. Luis cometió un grave error. Es para que esté tranquilo. Yo no estoy para generar conflictos, y más en esta situación. Estoy aquí para echar agua al fuego, y no lo estoy consiguiendo. Luis Muñoz es uno de los capitanes, expresó que lo estaba pasando mal. Hay que cuidarlo".

Ramón

"Está entrenado bien, pero hay que tomar decisiones. Ha habido partidos en los que lo he tenido en mi mente para salir de inicio, y al final no lo he hecho. Estoy contento con él. En la mitad de partidos nos ha cambiado el plan, te quedas con uno menos, situaciones desfavorables... Quizás he sido un poco injusto".