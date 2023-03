Álex Calvo (Córdoba, 20/02/2004) es el culpable de que el malaguismo despertara este domingo con algo más de ilusión por conseguir la permanencia. A sus 19 años, el futbolista del Juvenil A del Málaga CF tuvo su debut soñado con el primer equipo: Pellicer le dio entrada a los 83 minutos de partido y solo cuatro después firmó una jugada personal maravillosa para poner el 2-2 y rescatar un punto para los blanquiazules en el campo de la UD Las Palmas, que hasta esta jornada era el líder de LaLiga SmartBank.

El joven futbolista cordobés, formado en la cantera de Martiricos, demostró todo su descaro en sus primeros minutos en el fútbol profesional. Recibió un balón en largo, lo controló a la perfección pegado al costado zurdo, encaró y se coló entre dos rivales dentro del área y con un remate rápido marcó por debajo de las piernas de Álvaro Valles, meta titular de la UD Las Palmas.

Calvo tuvo el estreno con el primer equipo que muchos hubieran soñado, porque además su gol sirvió para sumar un empate que da moral al equipo y a todo el entorno de cara a seguir peleando por la permanencia. «Contento por el debut y por haber podido ayudar al equipo. Seguimos en descenso, pero el punto nos viene bastante bien. El míster me lleva recordando toda la semana que sea valiente y haga lo que hago en el juvenil y en el filial. Son los primeros y no es lo mismo irte con cero puntos que con uno. Que sepa la gente que vamos a salir de la zona de abajo, vamos a salir de verdad. En nuestro diccionario no está la palabra rendirse», dijo aún sobre el césped tras el partido en el Estadio de Gran Canaria.

Álex Calvo se ha hecho un habitual en los entrenamientos del primer equipo desde la llegada de Sergio Pellicer, un técnico que conoce el club a la perfección y es capaz de apostar por jugadores de cantera. Ya había entrado en alguna convocatoria, y en Gran Canaria pudo tener su primera gran noche.

El cordobés es un extremo habilidoso, descarado y, como demostró en Las Palmas, con mucha capacidad de desborde y talento para hacer goles. A lo largo de esta temporada había jugado con el filial y con el Juvenil A, equipo que por edad le corresponde. De hecho, fue el autor del tanto de penalti con el que el juvenil blanquiazul apeó de la Copa del Rey al Barça a domicilio.

El malaguismo ya ha podido descubrir un nuevo talento salido de La Academia. Samu Castillejo, Sergi Darder o Pablo Fornals, entre otros, son algunos de los futbolistas que crecieron en La Academia y ahora juegan en equipos de primer nivel, tras verse obligados a salir del Málaga, en la mayoría de los casos, por aspiraciones y situación económica del club.

Sus entrenadores, compañeros veteranos y demás trabajadores del club con experiencia son los que ahora deben cuidar a esta joven perla que puede ser muy útil para el Málaga en el futuro próximo, ya sea en Segunda División o Primera RFEF. Hay casos recientes como el de Kevin Medina, donde tras una irrupción impactante su potencial en el club se acabó desvaneciendo por diversos factores. Eso es lo que se debe evitar a toda costa. Paciencia.