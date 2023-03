En mitad de los rumores que vinculan a Qatar Sports Investments con la compra del Málaga CF, Nasser Al-Khelaïfi, dirigente del PSG, hablará en la Costa del Sol la próxima semana. El catarí participará en el MARCA Sport Weekend 2023, que se celebrará en Málaga del 24 al 26 de marzo.

Al-Khelaïfi estará presente en el Centre Pompidou el viernes 24 de marzo, de 16.00 a 17.00 horas, en una de las múltiples entrevistas que se realizarán a personajes relevantes del mundo del deporte durante todo el fin de semana. Será un buen momento para preguntarle por este asunto relacionado con la propiedad del Málaga CF. Javier Tebas, Jorge Lorenzo, Pau Gasol, Toni Nadal o Carlos Sainz son otros de los invitados destacados a estas charlas.

Rumores

Los rumores sobre la posibilidad de que los cataríes desembarquen en el Málaga CF crecieron en la noche de este lunes cuando la Cadena Cope, a través del periodista Pedro Morata, informó de que Qatar Sports Investments estaría negociando la compra del club, aunque para eso primero sería necesario que Al-Thani depositase los 9 millones de euros de fianza para recuperar sus acciones del club blanquiazul y poder operar con ellas.

No es la primera vez que se vincula a los dueños del PSG con la compra del Málaga CF, pero en estos momentos sigue pareciendo una opción bastante compleja. En primer lugar, por los dos juicios que entre Al-Thani frente a la APA y contra BlueBay, que siguen adelante y todavía pueden quedar meses para que queden resueltos. Por otro lado, la inestabilidad deportiva del equipo, que todavía no sabe en qué categoría competirá el próximo curso, hacen que esta posibilidad no se vaya a dar en el corto plazo.