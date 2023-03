N'Diaye no ha estado presente en el entrenamiento de este miércoles y en el Málaga CF no saben por qué. Tal cual. El club blanquiazul ha comunicado que el jugador senegalés no ha comparecido en la sesión y "desconoce, por el momento, las causas de su ausencia".

El futbolista africano ya fue protagonista este fin de semana al no poder estar en el encuentro en Gran Canaria por sufrir un síncope que le provocó tener que ser ingresado. N'Diaye ya estaba recuperado y llevaba dos días entrenando con el resto de la plantilla, pero en este miércoles se ha ausentado sin justificación. En lo que respecta al resto del grupo, las pruebas médicas pertinentes han confirmado la lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda de Andrés Caro. El central se entrenó al margen, al igual que Unai Bustinza, Haitam y Víctor Olmo. Por su parte, Álex Gallar guardó reposo por lumbalgia. La plantilla blanquiazul vuelve a ejercitarse este jueves a las 18.00 horas en las instalaciones de La Rosaleda.