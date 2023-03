Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció este jueves en rueda de prensa con el foco puesto en Alfred N'Diaye. No llegó a explicar, al menos públicamente, cuál ha sido su decisión sobre el futuro del centrocampista, pero sus palabras ya han tenido las primeras consecuencias. El técnico blanquiazul le ha apartado de la actividad del grupo.

El Málaga CF entrenó hace escasas horas para terminar de ajustar todos los detalles del enfrentamiento de este viernes (21.00 horas) ante el Levante. Estuvo Luis Muñoz, ya recuperado de sus molestias físicas que le dejaron fuera de la convocatoria ante la UD Las Palmas. Sin embargo, la gran ausencia fue la de N'Diaye, quien tuvo que trabajar en solitario mientras sus compañeros lo hacían en La Rosaleda junto a Pellicer y el cuerpo técnico de Martiricos.

¿Ha jugado ya el senegalés su último encuentro con la camiseta blanquiazul? ¿Volverá a entrar en los planes del entrenador castellonense? "Quiero gente que crea, ilusionada, que vaya al frente de verdad. No sé si el club va a abrir expediente, pero hay unos códigos en el vestuario. Se llame como se llame, por encima está el trabajo, el escudo, la afición... Mi decisión va a estar muy clara. Ya lo he hablado con Kike. No hay que darle más vueltas", explicó con contundencia el de Nules.

Lo cierto es que N'Diaye no ha cumplido en ningún momento con las expectativas generadas con su fichaje el pasado mercado veraniego. Llegó el 31 de agosto siendo una de las grandes esperanzas para esa frustrada lucha por volver a Primera División y eso ha sido lo mejor que ha pasado entre el equipo y el jugador. Nunca ha dado el nivel futbolístico esperado, no se ha mantenido en una forma física óptima y su suplencia se ha saldado con más victorias que su titularidad.

Habrá que ver si Pellicer ha tomado una decisión definitiva. Apenas faltan 11 partidos para llegar al final de LaLiga SmartBank y el Málaga CF se juega la vida. "Ahora no necesitamos buenas personas, necesitamos buenos profesionales. Nos jugamos muchísimo", aseguró el técnico. Todo apunta a que será baja para el duelo contra los de Javi Calleja. A ver si no es el último.