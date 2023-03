Sergio Pellicer salió a rueda de prensa con el caso N'Diaye como tema central de su comparecencia. El míster no desveló su decisión, pero sus palabras lo dejan bastante claro: "Siempre intento buscar códigos internos. Tuve una reunión por la tarde, me dio su explicación, le dije lo que realmente pienso. Estoy para tomar decisiones". En lo deportivo, el castellonense quiere centrarse únicamente en el partido del Levante: "El más importante siempre es el siguiente. Creo que tenemos que seguir con la mentalidad de que cada partido es una final".

Caso N'Diaye

"Lo más importante es que a nivel de salud está bien. Fue un viaje complicado, no sabíamos absolutamente nada. Es lo más importante a nivel personal. Otro plan es lo que ocurrió. Quiero gente que crea, ilusionada, que vaya al frente de verdad. No sé si el club va a abrir expediente, pero hay unos códigos en el vestuario. Se llame como se llame, por encima está el trabajo, el escudo, la afición... Mi decisión va a estar muy clara. Ya lo he hablado con Kike. No hay que darle más vueltas. Ahora no necesitamos buenas personas, necesitamos buenos profesionales. Nos jugamos muchísimo".

Rescisión de Lumor

"El caso de Lumor es diferente, ya tenía abierto un expediente. Lo ha intentado, ha entrenado como el que más. Cristian está dando un gran nivel, está Javi. Pienso que a nivel deportivo no iba a entrar. Desde mi llegada ha tenido un comportamiento ejemplar. Lo acepto. hay que marcar un camino. Me gustaría estar hablando del Levante, de las buenas sensaciones con Las Palmas. Estoy aquí para hacer de pegamento. Quiero que no haya ningún tipo de grietas. Yo le hablo a la cara, soy muy cercano. Tengo una gran responsabilidad".

Sensaciones en el grupo

"El otro día contra Las Palmas corrimos 6 kilómetros más que el rival. El equipo está comprometido. Si ves la clasificación... No podrán decir que no tenemos alma, los resultados son insuficientes. Por encima de los individual está el grupo. Esto es el fútbol profesional, tenemos detrás una afición sufriendo, un club grande. No podemos rendirnos, tengo que agradecer a los jugadores la predisposición que tienen. El grupo está trabajando como animales. Hay compromiso. Cuando hay individualidades que se salen del camino, lo ponemos todo en duda. Necesitamos ganar, con eso también juegan los rivales. Si a nivel personal un individuo no está bien, afecta al colectivo. El que no esté bien a nivel emocional no puede estar".

¿Decepcionado?

El entrenador tiene que tener mentalidad de boxeador. Nos golpean, nos lastiman, pero no puedes dar un paso atrás. Me da pena porque tenemos un partido crucial. Me preocupa el Levante. Van a salir 11 guerreros a competir como animales. Nos enfrentamos a un gran rival. No estoy enfadado, siento esa pena de hablar de cosas que enturbian todo un poco".

Partido frente al Levante

"Sabemos que es el segundo mejor visitante de la categoría. Una plantilla hecha para ascender directo. Tuvo un cambio de entrenador. Tienen un potencial enorme. Sabemos que a un partido puede ocurrir cualquier cosa. Tenemos que seguir con la dinámica de Las Palmas. A los jugadores le ha venido muy bien cómo transcurrió el partido ante Las Palmas. Tendremos que manejar varios planes. Mejorar los mecanismos de ataque, nos faltó pausa para dar el último pase y la finalización".

Álex Calvo

"Es aire fresco. Valentía, desparpajo, ilusión, energía, talento... Tenemos que saber gestionar los minutos, la gestión emocional. Apareció en un momento importante. Ha pasado casi del juvenil al primer equipo. En la anterior época ya lo subí alguna vez para entrenar. Se le ve un chico maduro, tenemos que cuidarlo, es el futuro. Ha entrado muy bien. El otro día rompió la puerta. Nos podemos apagar esa energía, pero la tenemos que gestionar".

Ambiente en La Rosaleda

"Qué mayor ilusión que La Rosaleda llena. La afición están por encima de todo. Tenemos que intentar que disfruten y competir, creer. Tenemos dos partidos en casa. El resultado del otro día es insuficiente. Hay que dar continuidad a las cosas positivas. Me espero a una afición que sea el sostén. Siempre vamos a estar en deuda".

Centro del campo

"Creo que a partir de ahora no vamos a hacer públicas las convocatorias, siempre ocurre algo. Entrenamos la línea de tres durante toda la semana. La baja de Alberto nos dio la opción de Ramón. Teníamos dudas. Es el trabajo diario. Manolo Reina hizo la parada de la salvación de su equipo y antes no jugaba. Quiero buenos titulares y buenas soluciones. Nunca hablo de la alineación, puede haber alguna modificación, o no. Vamos a intentar darle continuidad a lo del otro día".

Capitanía

"Los jugadores que llevan mucho tiempo llevan una mochila. Yo también como entrenador. Hay cosas que afectan. Más ilusión que alguien de la casa imposible, pero liberarlos de algunos aspectos es importante. Lago viene con aire fresco, ha caído de pie. Es una situación de mantener aire fresco. Rubén Castro también podría ser un capitán. Ahora parece que en todo hay un conflicto detrás, ni mucho menos. Lo que nos toca es buscar soluciones. Creo que es positivo airear la mente y que ocurran cosas".

Bajas

"Luis en principio va a llegar, Alberto y Genaro creo que también. Gallar tuvo una lumbalgia y veremos".

Dos partidos en La Rosaleda

"El más importante siempre es el siguiente. Creo que tenemos que seguir con la mentalidad de que cada partido es una final. Aún haciendo muy bien las cosas, empatamos al final. Tenemos que seguir haciendo mejor las cosas. Hacemos autocrítica interna. Tenemos que mantener equilibrio y tener varios planes de partido. Somos un equipo que le cuesta remontar".

Dirección deportiva

"No puedo opinar de eso. Levante. Todo lo que sea salir de ese foco... Ya nos hemos salido bastante. Imagino que el club estará trabajando y viendo que es lo mejor".