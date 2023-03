Pellicer: "No nos queda otra cosa que seguir peleando"

Sergio Pellicer dio su versión de lo visto en los casi 100 minutos de partido sobre el césped de La Rosaleda, en los que el Málaga CF claramente mereció más frente al Levante UD, uno de los «grandes» de la categoría. El técnico malaguista estaba contento por el trabajo de sus jugadores, aunque lamentó que el buen juego no se tradujera en 3 puntos muy necesarios.

Resumen del partido

"Sensaciones muy notables del equipo. Si dejamos la clasificación, éste sería el camino, pero es insuficiente porque necesitamos sumar de 3 en 3. La primera parte estuvimos mucho mejor que ellos, luego tuvimos algo de ansiedad y ellos nos encararon. Nos ha faltado algo de precisión. No queda otra que seguir peleando. La situación es difícil. Los jugadores se pueden ir hoy tranquilos para casa porque lo han dado todo. Ese gol anulado a última hora... Hoy era una victoria de la ilusión y hemos conseguido un empate triste"

Trayectoria desde que llegó al banquillo

"Llevo 8 partidos, en cuatro nos hemos quedado con un jugador menos. Hemos mejorado desde el primer partido, pero no nos llega. Me quedo con estos dos últimos partidos en los que hemos estado cerca de dos rivales que van a pelear por el ascenso: Las Palmas y Levante. Me quedo con eso, porque si miramos la clasificación entraremos en depresión. Les he dicho en el vestuario que no miren la clasificación. Que nos centremos en el partido contra el Leganés. Tenemos que seguir trabajando y luchando mientras haya la más mínima posibilidad. No vamos a bajar la guardia. El camino es el trabajo, seguir compitiendo y dar lo máximo cada uno".

Otra expulsión

"La expulsión de Juande no la he visto. Me ha pillado muy lejos. Es un lance del juego, pero no una autoexpulsión de una protesta u otra cosa, como en otros partidos. A lo mejor hay que cambiar a cada jugador defensivo que le saquen una tarjeta"

Misma alineación y cambios

"No soy de repetir el once inicial, pero esto es fútbol. Necesitamos de todos. Lo siento por Escassi, eran muy superiores a nivel físico en el balón parado y para ajustar energía sacando a Luis Muñoz, la decisión fue quitarlo. Ceo que lo ha entendido. Ramón ha jugado muy bien. Ha sido un cambio ofensivo metiendo a Chavarría y Rubén para mantener el balón, jugadores con personalidad. Pero Ramón ha estado a gran nivel"

Gol anulado

"El fuera de juego no lo he visto. Creo que es mejor no verlo antes de la rueda de prensa porque así no decimos cosas que luego nos arrepentimos. Los entrenadores tenemos que controlarnos"

"Caso Ndiaye"

"En la gestión de grupo es mejor tomar decisiones de manera interna. Tenenos que proteger a los jugadores. No voy a contar con él mientras estemos en esta situación. Hoy ha estado en el vestuario con el grupo. Pero yo tengo que buscar guerreros y el no está en el batallón"