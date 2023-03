La Rosaleda, el clavo ardiendo para el Málaga CF

Convertir las sensaciones positivas en victorias. Eso es lo que necesita el Málaga CF para seguir creyendo en la permanencia. Se compitió bien en Granada y se perdió en el último minuto, los blanquiazules fueron superiores al Racing con igualdad numérica y la expulsión de Genaro lo echó todo al traste, y frente a la UD Las Palmas, la pasada jornada, los de Pellicer hicieron un gran partido en campo del que por entonces era el líder de la categoría y solo pudieron sumar un punto. Ahora, ante otro de los ‘cocos’ de la categoría, las urgencias atosigan a un equipo al que ya no solo le vale con convencer, también tiene que vencer.

El conjunto blanquiazul abre la jornada 32 de LaLiga SmartBank recibiendo en La Rosaleda al Levante (21.00 horas), tercer clasificado de LaLiga SmartBank. El Málaga inicia el fin de semana a 10 puntos de la permanencia, pero al ser los primeros en jugar podrían dormir a solo 7 puntos si consiguen doblegar a los de Javi Calleja. Frente a los granotas jugarán el primero de los dos encuentros consecutivos que disputarán en Martiricos, dos enfrentamientos en los que tendrán que sumar un buen puñado de puntos para seguir creyendo en sus posibilidades de mantenerse en la categoría de plata.

Las horas previas al partido han estado marcadas por otro nuevo lío extradeportivo. N’Diaye se ausentó sin justificación del entrenamiento de miércoles y Pellicer le ha apartado del equipo. En la sesión de ayer no estuvo junto al resto del grupo, y tiene toda la pinta que va a tener muy complicado participar de aquí a final de curso. El senegalés será una de las bajas que tendrá el Málaga ante el Levante, junto a Unai Bustinza y los canteranos lesionados de larga duración -Víctor Olmo, Moussa y Haitam-.

El club blanquiazul no ha ofrecido la convocatoria oficial, pero todo apunta a que Escassi, Genaro y Luis Muñoz estarán de vuelta en la lista, como así dejó caer Pellicer en sala de prensa. Esto hace que el míster tenga muchas más opciones en la medular para configurar su once. La incógnita es saber si mantiene su apuesta de tres centrales, que tan bien funcionó en las islas. Escassi puede ser una de las novedades en el once, tanto para jugar de central como de ancla por delante de la defensa.

Bajas en el Levante

El Levante, por su parte, no podrá contar para el choque con los lesionados Mustafi, Brugué, Vezo, Campaña y Pablo Martínez. Por contra, Javi Calleja sí tendrá a su disposición a Postigo y Soldado. Los valencianos, metidos de lleno en la lucha por el ascenso directo, son uno de los mejores visitantes de la categoría, así que la tarea para el Málaga esta noche no será nada fácil.

La Rosaleda volverá a vestirse de gala para arropar a su equipo. Las entradas están prácticamente agotadas, así que hay opciones de volver a superar los 26.000 espectadores, como en el último encuentro en Martiricos. Desde las 21.00 horas, y con arbitraje de Óliver de la Fuente Ramos, los de Sergio Pellicer buscarán reencontrarse con la victoria para mantener viva la llama de la ilusión de acabar consiguiendo a final de temporada el milagro de la permanencia.