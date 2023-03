¿Llega a tiempo el mejor Málaga de la temporada?

En las últimas semanas se ha visto al mejor Málaga CF de la temporada. No en cuanto a resultados, pero sí en lo que respecta a sensaciones y nivel competitivo. El conjunto blanquiazul se ha convertido en un equipo con mucho más oficio desde la llegada de Sergio Pellicer y en las últimas jornadas ha tratado de tú a tú a algunos de los ‘cocos’ de LaLiga SmartBank. Tras la derrota frente al Racing prácticamente nadie creía en la salvación, sin embargo ahora el optimismo ha crecido algo, aunque la desventaja sigue siendo considerable. Atendiendo a las actuaciones de los blanquiazules, a la clasificación y a los partidos que restan para terminar el campeonato, ¿está todavía a tiempo este Málaga de lograr la permanencia en Segunda División?

La situación sigue siendo tremendamente delicada por la distancia que existe todavía entre los puestos de permanencia y el Málaga, pero los jugadores continúan dando señales de que el reto todavía es posible. Los de Pellicer llevan cuatro jornadas sin ganar, desde que derrotaran al Zaragoza en La Rosaleda (3-0), pero en este periplo han demostrado que son capaces de tutear a cualquiera, y los dos últimos encuentros son la prueba de ello. Los de Martiricos han cosechado dos empates consecutivos frente a la UD Las Palmas y contra el Levante UD, dos equipos que pelean por lograr el ascenso directo a LaLiga Santander. Y dos semanas antes, tuvieron también opciones de puntuar en el Nuevo Los Cármenes, donde nadie ha ganado este año, y cayeron en el tiempo de descuento. La mancha de estas últimas semanas ha sido la derrota en casa ante el Racing, que ha puesto muy cuesta arriba la permanencia. Eso sí, mientras el partido estuvo con igualdad numérica, hasta la expulsión de Genaro, el Málaga hizo méritos más que suficientes para ganar, o al menos para no perder.

Motivos para creer

Hay equipos que en las circunstancias en las que está el Málaga CF ya habrían arrojado la toalla, pero si uno ve la actitud de los jugadores sobre el césped puede comprobar que todavía confían en la machada. El equipo blanquiazul no le ha perdido la cara a ningún encuentro, al contrario, el compromiso está presente en cada uno de los jugadores que pisa el verde y eso se nota. Que los protagonistas sigan confiando y no se dejen ir es primordial para apurar las opciones de mantener la categoría. El problema es que con eso no vale y falta ganar, lo imprescindible para recortar distancias con los muchos equipos que se van a ver metidos en la pelea por la salvación.

Otro de los motivos para pensar en que la salvación aún está al alcance de la mano es el calendario. El conjunto malagueño acaba de pasar un tramo de temporada donde se ha visto las caras con la mayoría de los equipos que pelean en la parte alta, y ahora el repecho ya suaviza. Si ha competido y sumado ante los mejores, ¿por qué no lo va a poder hacer ante rivales que, como marca la clasificación, están siendo peores? Los de Pellicer reciben ahora al Leganés y luego tendrán dos salidas consecutivas a Andorra y a Villarreal. Partidos todos ellos ganables, sobre todo si se muestra el nivel de estas últimas jornadas.

A esto hay que sumar que algunos de los equipos a los que el Málaga tiene que dar caza se enfrentarán ahora a un calendario duro. Por ejemplo, los asturianos -Real Oviedo y Sporting- tienen que medirse ahora a los de la zona alta, que deben convertirse en nuevos aliados del Málaga CF para que pueda limar diferencias.

Después de estar prácticamente desahuciado, el equipo ha invitado a su gente a que vuelva a creer. Sigue siendo muy complicado, pero seguro que ahora hay muchos más que lo ven más posible que hace dos semanas cuando se cayó ante el Racing. Mientras haya vida, hay esperanza.