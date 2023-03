Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció este sábado en rueda de prensa tras llevar a cabo un entrenamiento en el que no hubo novedades con respecto a los lesionados. Así que no habrá muchas caras nuevas en un encuentro en el que los de Martiricos están obligados a sacar los tres puntos y al que el Leganés, rival de este lunes (21.00 horas), llega en plena caída libre.

El conjunto madrileño ha sumado 2 de los últimos 18 puntos. Es decir, ha pasado de luchar por el play off a luchar por la permanencia. Sin embargo, nadie se quiere fiar: «Viene de encadenar derrotas en los últimos partidos. Nos vamos a encontrar un equipo herido, que no ha cosechado los resultados esperados mereciendo más. Tiene una grandísima plantilla. El foco centrado en ellos, buscando las sensaciones de los dos últimos partidos. Buscar que el resultado sea favorable con las cosas no controlables».

También es cierto que Imanol Idiakez no se va a encontrar al mismo Málaga CF de hace un mes. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de competir. El problema es que esa mejora no se ha traducido en resultados y tampoco los rivales han aflojado como para poder reducir la distancia con la permanencia. De ahí que la ansiedad llegue por el marcador final: «La preocupación es el resultado y eso no lo podemos controlar. Sí podemos controlar la zona de influencia del trabajo y el compromiso», valoró el técnico.

Así que los objetivos vuelven a ser los mismos que hace dos meses con el gran cambio de que ya solo quedan 10 jornadas: «Solo nos vale ganar. Me gustaría haber tenido otras sensaciones con resultados. Debemos tener capacidad mental para conseguir la victoria en el último minuto. Eso nos va a multiplicar por dos y motivar. Estamos en la zona final, para seguir sufriendo hay que seguir compitiendo y seguir con la misma línea de los dos últimos partidos para encontrar el resultado».

Con respecto al arbitraje, el entrenador no quiso entrar tanto en las decisiones sobre el césped como sí en la actitud de los jugadores para sobreponerse a estos percances: «Hemos disputado cuatro partidos con un jugador menos desde que estoy aquí. Trabajamos todos los aspectos. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos. No tenemos que buscar ninguna excusa, trabajar y facilitarle la labor al árbitro. Tenemos que trabajar nuestro control emocional para ayudar a todo el mundo. No quiero que se magnifique el tema del estamento arbitral», concluyó.