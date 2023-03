Sergio Pellicer analizó la actualidad del Málaga CF y ese partido que deben afrontar los blanquiazules este domingo ante el FC Andorra (18.30 horas), un equipo con "mucha personalidad", según dijo el míster. El de Nules ve al equipo en un buen momento y con las ganase implicación para sumar los tres puntos en el Principado: "Veo a todos los jugadores bien, una de las mejores semanas desde que estoy aquí, entrenamiento espectacular y espero que se haga la trasferencia al partido, que es muy complicado". El técnico blanquiazul confirmó, además, que Bustinza no llega a tiempo a la cita: "Tenemos a todos casi recuperados. Bustinza ha entrenado parcialmente pero no va a estar. Están todos los demás. La situación sigue siendo difícil pero el equipo cree, la afición cree y vamos a luchar".

Vestuario

"Lo dije después del partido, miramos la clasificación y sabemos que lo que queda es difícil. Un equipo es un grupo de individuos con sentimiento colectivo y eso es innegociable. La gente está ahí viendo el esfuerzo. Lo que no controlamos es el resultado. Muy pocos equipos en España, en la situación en la que estamos, meten 20.000 espectadores y alientan desde el primero minuto. Los pequeños detalles otra vez, la jugada de Cristian, la del otro día de Ramalho. No son detalles de suerte, es creencia y fe. Tenemos que ir al límite. Tenemos que luchar y honrar nuestros valores del club con esfuerzo y compromiso. Es muy importante la ilusión. No hemos ganado dos veces seguidas en toda la temporada, ahora tenemos ese reto porque nos lo demanda el ser el equipo perseguidor".

Bustinza

"No va a estar. Está recortando muchísimo los plazos de recuperación. Es un signo de compromiso, igual que todos. Ha entrenado con nosotros porque tenemos que estar todos juntos después de lo del otro día. Va a estar entrenado con nosotros pero hay que cuidar mucho a Unai. Nos quedan estas 9 finales y todos van a tener su momento en esta lucha por la supervivencia".

Alineaciones

"Tenemos muchas opciones. El otro día con línea de 3 estuvimos cómodos, y de la otra manera también. Ahora veo la plenitud de la plantilla, con esas ganas de creer. Estamos encontrando algo todos de creer a pesar de la dificultad. Todos están y nos va a dar muchas posibilidades. Buscaremos tomar las mejores decisiones. Lo importante para un entrenador es ver que te lo ponen difícil. Si el colectivo mejora, mejoramos todos. Eso se contagia en acciones individuales y al equipo".

Luis Muñoz

"Gallar, Loren, Luis… Es importante recuperar la mejor versión de todos. Los que más sufren son los aficionados por el sentimiento pero hay profesionales con sentimiento de pertenencia, por todo. Ningún profesional sale al campo a no hacerlo bien. Los jugadores son como actores de cine y quieren hacer la mejor película, a veces no sale. Los que estamos alrededor estamos a veces para tomar decisiones dolorosas. Tenemos que actuar con fe, determinación y disciplina como equipo. Me alegro muchísimo por Luis porque además contagia a otros compañeros que no participaron".

FC Andorra

"Sabemos cómo es. Muchas similitudes con Las Palmas porque está a más de 1000 metros de altura. Pasaron épocas de cinco derrotas consecutivas y se han recuperado. Es el equipo más sorprendente de la competición, tiene mucha personalidad. Tienen un entrenador con el mejor ataque posicional. Buscan la ansiedad del rival, hay situaciones en las cuales quieres recuperar y nunca llegas... Es un equipo de autor en ese aspecto. Estamos en una situación de un aprendizaje muy grande de estos tres partidos. Similar a Las Palmas pero con más matices. Equipo sin presión recién, ascendido. No engañan, trabajan mucho la ansiedad del rival con la posesión. Tenemos que intentar hacerles daño y tener personalidad con balón, porque son muy poderosos".