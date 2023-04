El Málaga CF volvió a las andadas en el momento más inoportuno de la temporada. Venía de ganar al Leganés y recortar diferencias con los puestos de salvación, y el tropiezo del Racing en Burgos le permitía dar otro gran ‘bocado’ a esa distancia ganando en Andorra, pero los de Sergio Pellicer completaron su peor actuación del último mes, dando una imagen muy pobre, en un día clave a nivel anímico y clasificatorio.

La ilusión había vuelto a Martiricos. Tras lo vivido frente al Leganés, la afición volvía a creer, el equipo estaba dando muestras de que había dejado atrás sus momentos más negros de la temporada y todo apuntaba a dar otro paso al frente en el Principado. Sin embargo, el bajón al suflé ha sido considerable tras la derrota frente a los de Eder Sarabia, que mantiene a los blanquiazules a 8 puntos de la permanencia, pero ya con solo ocho jornadas por disputar.

Al equipo de Martiricos no le funcionó nada frente al Andorra, ni en juego ni en resultado. Todo fue un despropósito, el planteamiento inicial, la falta de reacción desde el banquillo ante lo que estaba ocurriendo sobre el césped y la ejecución de unos jugadores que no estuvieron a la altura de lo que se jugaba el club en el Estadi Nacional de Andorra.

Pellicer planteó un partido al ‘estilo Segunda’ al único equipo de la competición que propone un guion diferente. Todo el mundo era consciente de que los pirenaicos iban a ser dominadores del balón -tuvo un 72% de posesión- y que iban a jugar a desesperar y fundir a los blanquiazules con posesiones largas y una presión alta cuando el Málaga iniciase el juego. Y así fue, Sarabia ganó la partido a Pellicer y en una de esas jugadas iniciadas desde atrás, el equipo cayó en la trampa y dejó los huecos suficientes para que Bundu, saliendo desde el banquillo, sentenciase el choque.

El conjunto blanquiazul no tuvo capacidad de reacción alguna en todo el partido. El cambio de sistema tras el descanso, pasando de jugar con tres centrales a defensa de cuatro, no dio el resultado esperado. El Málaga no consiguió generar demasiado peligro -las mejores oportunidades llegaron en dos córners- y encima quedó desguarnecido, a merced de un equipo con un exquisito trato de balón. Tan solo en los últimos minutos de la primera parte, los de Pellicer fueron capaces de llevar a cabo una presión efectiva que provocó varias pérdidas en el inicio del juego andorrano.

Resulta incomprensible el partido de la mayoría de los futbolistas blanquiazules que actuaron sabiendo la importancia del mismo. Era el día de situarse a 5 puntos de la permanencia, con ocho jornadas por disputar, y hacer creer hasta a los más agoreros que la salvación era posible. Lo sigue siendo, pero ahora está mucho más cuesta arriba que hace 48 horas. Hay futbolistas que quedan señalados, también Pellicer por alguna de sus decisiones. Lo positivo, que la oportunidad de resarcirse llega en solo tres días.