Al Málaga CF le toca derribar este viernes (21.00 horas) una nueva muralla: el Villarreal B. El tiempo se sigue consumiendo y al equipo se le acaban las oportunidades -no será por las que le están dando los rivales-. Sin embargo, el próximo partido no es uno cualquiera. Una derrota lo terminaría por destrozar todo, mientras que una victoria mantendría viva la llama de la esperanza.

En condiciones normales, atendiendo al nombre de los jugadores y a cada uno de sus expedientes futbolísticos, sería casi impensable imaginar un triunfo de color amarillo. El problema es que este año el Málaga CF nunca ha estado en condiciones normales y cuando juega como visitante la vitola de equipo competitivo la pierde por completo. Así que toca borrar cualquier prejuicio con respecto al próximo encuentro en Castellón.

No hay más que partir de la realidad. El Villarreal B se trata de un equipo recién ascendido que si solo dependiera de su clasificación como local, estaría en plena lucha por los puestos de play off en una hipotética 7ª posición. Esa es la única realidad de un equipo que ya es 9º. Además, es el tercer máximo goleador de la categoría en su campo -solo por detrás de Granada y Mirandés- con 26 tantos, lo que consigue frenar los 17 que ha encajado.

El problema para los de Sergio Pellicer no es solo el golpe anímico con el que llegan tras caer ante el Andorra, es que el Villarreal B lleva dos meses sin perder en el Estadio de la Cerámica. Racing de Santander (2-1), Alavés (1-0) -que lucha por el ascenso directo-, Cartagena (5-2) y Huesca (0-0) han sido los últimos cuatro equipos que no han logrado sacar de Castellón la victoria. Solo el Granada, el pasado 5 de febrero, fue capaz de conquistar la Cerámica (0-2).

Lo cierto es que el Villarreal B ha sido uno de los equipos revelación de la Segunda División 22/23. Comenzaron la temporada muy lejos de lo que se podría esperar de un recién ascendido. De la mano de Miguel Álvarez fueron atrevidos, valientes y aprovechando esa juventud que no le tiene miedo a nada le plantaron cara a cualquier rival. También hay que recordar que a principios de 2023 tuvieron una racha muy negativa en la que se vieron obligados a incluso poner más de un ojo en la zona de descenso. Sin embargo, una nueva acumulación de cinco partidos sin perder le han dejado otra vez a seis puntos del play off.

Así que la historia se repite semana tras semana. El Málaga CF, a la espera de dar un giro radical para dejar de ser el peor visitante de la categoría, tendrá que jugar en las próximas jornadas contra rivales directos como Ponferradina, Lugo e Ibiza, pero para llegar vivo a esas auténticas finales hay que ganar desde ya. Si no se gana ya, no habrá vida contra Ponferradina o Lugo. Por lo que no queda otra que empezar a pintar los resultados de blanquiazul, esta vez ante un local en plena racha.