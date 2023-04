Sergio Pellicer habló extensamente en rueda de prensa de todos los temas de actualidad blanquiazul, con ese partido vital frente al Cartagena de este domingo de fondo: "Es un partido de todo o nada. No podemos mirar más allá. Veo a los chicos con ese estado de efervescencia". El míster confirmó que Lago Junior no estará disponible, pero no quiso desvelar su sustituto. De nuevo, tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición y dijo que espera que todos se centren en el choque, sin distraerse con los rivales: "Más allá de la distancia tenemos que focalizarnos en nosotros mismos. Queremos disfrutar de una victoria".

Partido vital "Creo que tenemos que tener ese aprendizaje de los últimos partidos. Es un equipo reconocible, no da la sensación de estar en esta situación clasificatoria. Le tenemos que dar continuidad con ese regulador emocional. Es un aprendizaje continuo. Focalizarnos en dar nuestra mejor versión. Estamos a dieta de quejarnos. Solo vale ganar". Últimos partidos "Estamos un poco anclados en el pasado. No estuvimos bien en momentos en Andorra. El pasado debe ser para encontrar lecciones para el futuro. Tenemos que saber mejorar. El camino es lo que vimos el otro día y muchas situaciones de partidos de Levante, Las Palmas, Leganés... El otro día se vio un equipo con actitud, el rival también juega. De los equipos de arriba solo ganó el Cartagena. Demuestra lo complicado que es ganar. Y nosotros tenemos un debe". Clasificación "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ganar. Todo lo de fuera nos distrae. Nuestro foco es el partido del Cartagena. El domingo tenemos un partido en el que debemos regular las emociones". Lago Junior "Lago ha empezado a correr, esperemos que sea menos de lo previsto. Estaba dando un rendimiento brutal, llevaba el cuerpo al límite a nivel mental. Esperemos que pronto esté, es importante. Aparecerán otros jugadores. Tenemos que estar todos preparados. El verde no engaña". Appiah y Gallar "Me preguntáis siempre por los que no participan. Arvin está teniendo trabajo específico, tenemos que encontrar su mejor versión. Puede entrar en convocatoria y tener minutos en función del partido. Gallar está recuperado de todos los problemas que ha tenido a nivel de lesiones y personal. Estoy contento con su trabajo de las últimas semanas". Cuentas "Todo pasa por el domingo. En los partidos como local tenemos que ser fuertes, como contra el Leganés. La afición nos demuestra amor incondicional. Siempre vamos a estar en deuda. Creo que ver a la gente en Villarreal fue el mayor ejemplo. Nosotros lo tenemos que transmitir, somos conscientes de la realidad. Los partidos de casa tienen que ser victorias. Mientras tengamos un 1% de posibilidades... Es una situación difícil, vamos a luchar. Tenemos que ir en contra de la lógica. Solo nos vale ganar. No creo en los milagros, creo en el trabajo. Necesitamos también esa dosis de fortuna, la tenemos que buscar". Cartagena "Tenemos enfrente a un gran rival, en un gran estado de forma. Saben de nuestra ansiedad. Su modelo de juego es tener el balón, generarte ansiedad. Tenemos que controlar lo emocional. Es un equipo que ha ido reconstruyéndose. Lo que hace es de elogio. Están con la flecha hacia arriba. Intenta dominar los partidos, generar espacios en la línea defensiva. Vamos a proponer los dos equipos. Tenemos que ser valientes, más allá del sistema de juego". ¿El partido más importante de su vida? "Seguramente, y esperemos que el del Lugo sea más importante. Creo que ha habido algún partido muy parecido a esto. En la época de las 18 fichas, el partido del Dépor fue a vida o muerte. La diferencia es la diferencia de puntos. En aquel momento estábamos mejor a nivel de puntos, pero peor en gestión de plantilla. Tenemos menos margen de error que en aquel momento". Afición "Sin palabras. Va a haber lleno, un recibimiento al escudo, al sentimiento. Estamos en deuda, es así. Cuando alguien está enfermo, hay que estar ahí. Esperemos recompensar con el esfuerzo, actitud. Que les podamos dar esa victoria para seguir teniendo esa fe e ir en contra de toda lógica".