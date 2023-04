Málaga CF - FC Cartagena: Por el escudo

Otra vez la vida en juego. Como la semana pasada, como la jornada anterior y como lleva sucediendo tantos y tantos meses. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser hoy un día clave para que el Málaga CF dé un paso adelante? Las oportunidades son cada vez menos. Por lo que sumar tres puntos ante el FC Cartagena (18.30 horas/Movistar) no solo es obligatorio, sino que podría ser un punto de inflexión trascendental para el final de temporada.

Lo cierto es que este partido es realmente importante. El equipo de Luis Carrión aterriza en la Costa del Sol y puede ser uno de los encuentros más complicados que le queden a los de Sergio Pellicer. No es solo el hecho de que una victoria les mete a ellos en el play off de LaLiga SmartBank, es que el Málaga CF juega tres grandes finales en cuestión de un mes y para llegar vivos a ese Málaga-Mirandés de dentro de 4 jornadas hay que empezar por ganar contra el Cartagena. Objetivo: llegar vivos al Málaga CF-Mirandés Uno de los grandes problemas va a llegar desde la ausencia de uno de los puntales blanquiazules: Lago Junior. El futbolista costamarfileño cayó lesionado a los pocos segundos de entrar al Villarreal B-Málaga CF. Había sido hasta ahora fundamental para agarrarse a las posibilidades de la salvación. No obstante, una lesión muscular en el aductor mediano derecho le va a mantener retirado, por lo pronto este domingo, en el momento decisivo de la campaña 2022/2023. ¿Cómo va a solventar Sergio Pellicer su ausencia ante el Cartagena? Lo cierto es que no tendría por qué tocar demasiado. El extremo salió a La Cerámica desde el banquillo. Por lo que podría mantener el planteamiento que tan buenos resultados le dio el Viernes Santo: Yáñez en portería; zaga para Juande, Esteban Burgos y Escassi; bandas para Cristian y Delmás; en el centro del campo Ramón, Febas y Fran Villalba; y la punta de ataque para Chavarría y Rubén Castro. Eso sí, no serán 11 jugadores los que defiendan los colores de Martiricos. Desde las 16.30 horas, La Rosaleda va a ser una auténtica caldera con un recibimiento apoteósico «por el escudo». El miércoles ya se agotaron todas las entradas y el club ha preparado cartulinas en los asientos para formar un mosaico cuando suene el himno, un ambiente de bandera, los más pequeños se podrán pintar la cara... lo que es arrancar el encuentro con un 1-0. La obligación será mantenerlo y hacerlo efectivo. El Cartagena, a por el play off La realidad es simple: el Cartagena quiere jugar el play off de ascenso a Primera y una victoria contra el Málaga CF ya le colocaría en ese sexto puesto que ahora mismo ocupa el Albacete. Además, llegan plenos de confianza. Han ganado los últimos tres partidos -Lugo, Leganés y Mirandés- y van a jugar con la ansiedad de Martiricos para sacar provecho. No obstante, cuentan con dos ausencias importantes: Kiko Olivas, por lesión, y Damián Musto, por acumulación de amonestaciones. Rubén Castro, Armando Sadiku y la «ley del ex» Eso sí, será un partido de reencuentros. Rubén Castro y Julián Delmás con los que fueron sus colores hace unos meses. Mientras que regresarán a Martiricos Aarón Escandell, Iván Calero y Armando Sadiku. Así que las cuentas están claras. Ganar, ganar y ganar. Ya no hay otra opción. Que sea lo que tenga que ser, pero que celebremos a partir de las 20.30 horas una victoria del Málaga CF que mantenga a toda una ciudad en tierra de esperanza. Ojalá el sueño se pueda seguir alargando.