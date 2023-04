Nuevo capítulo en el embrollo judicial que envuelve al Málaga CF. La jueza María de los Ángeles Ruiz citó en la mañana de este viernes a las partes involucradas en el litigio entre los Al-Thani y la Asociación de Pequeños Accionistas del club a raíz de un escrito emitido a principios de febrero por BlueBay, Lout Gestión -empresa de Daniel Pastor- y el Ayuntamiento de Málaga, en el que solicitaban que se produjeran cambios en la administración judicial que lleva afectando más de tres años ya a la entidad de Martiricos.

El encuentro en la Ciudad de la Justicia sirvió para que la magistrada escuchara a las partes. María de los Ángeles Ruiz quería que los solicitantes explicaran y aclararan los motivos que le han llevado a reclamar esos cambios en la administración judicial de José María Muñoz en las tres sociedades afectadas en el caso. Ahora, después de que cada uno haya expuesto sus argumentos, será el fiscal el que decida en unos días si se produce alguna modificación o todo continúa como hasta ahora.

Bluebay, tajante

BlueBay volvió a defender una vez más que «el Málaga CF podría funcionar perfectamente como una sociedad no intervenida». La empresa de Jamal Satli Iglesias apuesta firmemente por el fin de la administración judicial. «Nuestra teoría es que no todas las sociedades deben ser bloqueadas a través de una administración judicial, no es necesario. Hay que ver particularmente cada una de ellas. Veremos el análisis de su señoría y se respetará. Es bueno que hayamos tenido oportunidad de expresarnos», dijo Gonzalo Hervás, director general de Bluebay, en Ciudad de la Justicia tras el encuentro de todas las partes con la jueza del caso. «Todas las partes han tenido su oportunidad de desglosar sus argumentos. No han coincidido en sus planteamientos. Por tanto, su señoría va a tomarse unos días y se pronunciará en breve», apuntó tras ser preguntado sobre la posible decisión de la magistrada.

BlueBay defendió ante la jueza su postura de que el Málaga CF no debería estar afectada por una administración judicial, ya que la sociedad no está al 100% controlada por Al-Thani. «Hemos pedido ciertos cambios dentro de las diferentes sociedades. Hay algunas que son 100% de Al-Thani que se entiende que deban estar controladas por una administración judicial y otras que no necesariamente son 100% de Al-Thani. En algunas tiene el 51%. En el propio Málaga CF, al final Al-Thani acaba teniendo el 49%. Hay diferentes puntos de vista de todas ellas y creemos que es necesario para que se normalice este problema institucional que tiene el club», explicó.

La APA, contraria al cambio

Después de la cita que se produjo este viernes en los Juzgados, la postura de la APA sigue siendo que la administración judicial se quede «tal y como está». «No nos han convencido. Se han puesto de manifiesto cuestiones económicas, pero no se han acreditado ese tipo de problemas. Lo que se ha puesto de manifiesto han sido intereses particulares y personales de cada una de las partes, no el interés general del Málaga. Es lo que defendemos nosotros. No nos han convencido, nuestra postura es que se mantenga la situación tal y como está actualmente», defendió Antonio Castillo, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del club, en los exteriores de los Juzgados.

«La APA no se puede desligar de la petición porque nunca estuvo ahí. Nosotros queríamos venir para escuchar las alegaciones y no nos han convencido. Dumet Grayeb ha solicitado una petición de sustitución del administrador judicial. El Ayuntamiento, que se mantenga el administrador judicial, pero que se cambie en el resto de las sociedades. Esas han sido las diferentes líneas. Cada una de las partes ha pedido una cosa diferente», añadió.

El lío judicial que lleva ya años azotando al club blanquiazul no tiene pinta de terminar en el corto plazo, ni mucho menos. Hay que recordar que de nuevo los abogados que defendían a los Al-Thani renunciaron a finales de marzo a seguir asistiéndole y ahora los cataríes deberán nombrar nuevos letrados o se le acabarán asignando unos de oficio.

Así las cosas, en unos días el fiscal decidirá sobre estas cuestiones planteadas desde hace semanas por BlueBay, Lout Gestión y el Ayuntamiento de Málaga. ¿Se producirá algún cambio o todo seguirá como hasta ahora? En breve lo sabremos...