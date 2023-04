El big data aumenta las posibilidades de la permanencia del Málaga CF

El Málaga CF y su afición van a luchar hasta el último segundo del partido de la jornada 42 de la Liga SmartBank contra la UD Ibiza -con pie y medio ya en el fútbol no profesional- por mantener su plaza en Segunda División. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario. Aún son cinco puntos a seis partidos del final los que separan al conjunto blanquiazul de la permanencia. Sin embargo, la mejoría sobre el césped de los de Sergio Pellicer no solo ha tenido un gran impacto en la clasificación, sino también en la confianza que le otorga la estadística avanzada.

Según un estudio de Opta, que analiza la posibilidad de que un equipo finalice la temporada en una determinada posición, el Málaga CF tiene un 22,7% de posibilidades de salvar su plaza en LaLiga SmartBank 2023/2024. A muy pocos encuentros de poner punto y final a la campaña, es cierto que puede parecer un número muy bajo. No obstante, el salto es importante con respecto al anterior estudio porque ese número oscilaba en torno al 10% cuando los de Martiricos no habían entrado en la racha de cuatro victorias en los últimos cinco duelos. Aunque haya mejorado, la estadística, y solo la estadística, sigue viendo al conjunto blanquiazul en Primera RFEF. Atendiendo al calendario que le espera al Málaga CF en el esprint final y también al de sus rivales directos, los de Pellicer tendrían un 61,8% de posibilidades -el mayor- de quedar en la 19ª posición, que es la que mantiene ahora. Con respecto a los equipos que ocuparían el descenso al final de Liga, la empresa Opta lo tiene muy claro. Además de los costasoleños, le dan a la Ponferradina un 98,6% de posibilidades de estar entre los últimos cuatro equipos -82,4% de ser el vigésimo-, y 100% tanto a la UD Ibiza -que podría perder este fin de semana la categoría con una derrota ante el Racing- y al Lugo -en Primera RFEF tras perder el domingo frente al Málaga CF-. Ahora bien, según los números, ¿quién es el gran rival por la permanencia? ¿Quién es el equipo contra el que hay pelear por ese 18º lugar? No lo tienen claro ni la propia afición blanquiazul ni mucho menos Opta. La empresa británica de deporte le da un 25% de posibilidades al Racing de Santander de ser el gran rival -con el que el Málaga CF siempre tendrá que sumar un punto más para superarlo en la tabla por el average perdido-. Curiosamente, el siguiente candidato sería el Villarreal B, con un 19,4%, después de su desplome en las últimas jornadas -al que todavía le quedan Burgos, Las Palmas y Levante-. ¿Cuántos puntos le harán falta al Málaga CF para lograr la salvación? Por ejemplo, al Huesca -rival del Málaga CF el próximo lunes en La Rosaleda- solo le dan un 1% de descender, mientras que al Sporting de Gijón le dan un 3,4% y al Leganés un 4,4%. Por lo que, de acuerdo con estos datos, los blanquiazules tendrían a sus grandes rivales por la permanencia en el Racing y el Villarreal B. Málaga contra la estadística Eso sí, a pesar de las muchas cuestiones que hay para pensar que no es posible, la afición y la ciudad van a luchar contra todos y contra todo lo que haya por delante. Al Málaga CF le quedan tres partidos como local y se esperan tres llenos absolutos. El primero ya está confirmado frente al Huesca (lunes/18.30 horas), incluso las peñas agotaron sus entradas este mismo miércoles. Después habrá que visitar Ponferrada, llegará a Martiricos el Mirandés, habrá que viajar para jugar contra el Alavés y podría darse un duelo vital contra el Ibiza en la última jornada con la Costa del Sol como telón de fondo. No queda nada, tan solo cinco encuentros en los que los de Pellicer se van a dejar la misma vida porque por mucho que digan los números donde hay vida, hay esperanza y el fútbol es mucho fútbol como para dar algo por perdido.