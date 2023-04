Rubén Castro y Pablo Chavarría comparecieron este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda. Los dos goleadores de Martiricos en las últimas jornadas hicieron balance de su momento personal y de su conexión como dupla. Sin embargo, no importan cuántos goles vengan, sino cumplir con el objetivo. "Vamos a mantener al Málaga CF donde se merece", reafirmó el delantero argentino.

Mucha culpa de que, por ejemplo, la estadística avanzada haya aumentado las posibilidades que tiene el Málaga CF de alcanzar la salvación la tiene esa nueva conexión de arietes. "Últimamente nos entendemos cada vez mejor. Llevamos tres goles cada uno en los últimos partidos y está dando resultado, da puntos al equipo que es lo importante", confesó Castro. Por su parte, Chavarría valoró los movimientos y la inteligencia de su compañero. "Se nos está dando en los últimos partidos, esperamos seguir así".

Ambos atraviesan ahora mismo el mejor momento de la temporada. "Sí es verdad que estoy en mi mejor momento desde que he llegado, a lo mejor un poco tarde. Quedan muchos puntos y partidos para seguir sumando goles. Es el momento de ayudar al equipo para salvarlo", analizó el canario. No obstante, tiene esa espina de no haber contribuido más: "También yo me esperaba hacer más goles. Hacía mucho tiempo que no bajaba de 15. Quería superar los 20 de Cartagena. He tenido muchísimas ocasiones para marcar y he estado poco acertado".

Chavarría incluso estuvo a punto de salir de Martiricos en verano. Recordó estar "bastante mal" y "un poco apartado, no se sabía si iba a seguir". Su situación es completamente otra y el técnico es responsable de ello. "Es mi mejor momento. Me siento muy a gusto, con Pellicer ya me sentí bien en la primera temporada. Tengo toda su confianza y me hace estar mejor. Necesitaba continuidad y es por eso que puedo ser útil".

Eso sí, nadie olvida a los rivales. El Málaga CF está a cinco puntos de la salvación y nadie se fía de los blanquiazules después de ganar cuatro de los últimos cinco encuentros. "Alguno que otro que se pensaba que estaba salvado está mirando para abajo y eso es bueno", comentó el '24'. Mientras que su compañero reflexionó: "Sé que mientras nosotros ganemos las opciones van a seguir estando. Lo principal es ganar al Huesca. Los de arriba también se tienen que preocupar por ganar sus partidos".

Afición

A pesar de que es imposible obviar lo difícil que es llegar a las últimas cinco jornadas con cinco puntos de desventaja sobre la salvación, ninguno quiere dejar pasar por alto el aliento d la afición. "Ya estamos al límite. Sabes que si pierdes tienes muchas posibilidades de bajar. La afición nos está ayudando muchísimo, nos acompaña a muchos sitios por lejos que estén. 2.000 kilómetros y lloviendo. Es lo que nos lleva a dar ese pasito para seguir ganando", comentó Rubén Castro.

"No me sorprendió lo de Lugo porque me espero que la gente esté como estuvo durante todo el año. Fue increíble la gente, tienen fe. Estamos con mucha ansia esperando el partido porque sabemos que va a ser una fiesta. Necesitamos de todo el mundo para poder ganar", añadió Pablo Chavarría, con ganas de ver un nuevo duelo en La Rosaleda con un ambiente de gala.