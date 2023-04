La afición del Málaga CF ha estallado. Cuando parecía una jornada tranquila con la liberación de 900 entradas para el partido ante el Huesca -ya agotadas- y la rueda de prensa de Rubén Castro y Pablo Chavarría, el anuncio del Comité Técnico de Árbitros sobre las designaciones de la jornada 38 de LaLiga SmartBank lo ha hecho saltar todo por los aires.

José Antonio López Toca será el árbitro principal del próximo encuentro del conjunto de Martiricos. Hasta ahí, aparentemente, está todo bien. Sin embargo, el problema es otro muy importante. El colegiado nació en Santander y, por lo tanto, pertenece al Comité de Árbitros de Cantabria. ¿Quién es, ahora mismo, el principal rival del Málaga CF? El Racing... de Santander. Por lo que la noticia no ha sentado muy bien en la Costa del Sol.

Además, hay que recordar las palabras pronunciadas por parte de José Alberto López, ex de Martiricos y ahora en el banquillo de El Sardinero, la semana pasada en la previa del choque frente al Granada: "No es normal que el Racing lleve 12 expulsiones esta temporada, que sea el equipo más perjudicado por el VAR, es algo objetivo". Sin olvidar tampoco el árbitro de ese mismo Granada-Racing chocándole la mano, a modo de celebración, a uno de los jugadores visitantes tras cerrar el encuentro.

No obstante, aún hay más. David Pérez Pallas será el que dirija el partido desde la sala VAR. Ese nombre no ha pasado por alto en Málaga. Fue el colegiado que no corrigió el incomprensible penalti pitado a Juanfran sobre Enric Gallego en aquel partido ante el Tenerife de la primera vuelta. Estuvo varias jornadas en la 'nevera' y ahora vuelve a cruzar sus caminos con el equipo al que gravemente perjudicó.

Así que el lunes habrá que luchar contra todo y contra todos. Mientras tanto, el Málaga CF tendrá que hacer sus deberes para que el equipo sea el gran protagonista y que sean los goles los verdaderos valedores del triunfo.